Делегации Киргизии и Таджикистана встретились на нейтральной территории: о чем договорились

Делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории, чтобы обсудить урегулирование конфликта на спорном участке границы . Стороны вновь договорились об отводе войск из зоны конфликта.

В совместном заявлении делегации, текст которого приводит агентство, говорится о том, что переговоры прошли "в духе взаимопонимания и добрососедских отношений". Делегации выразили готовность урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Так, стороны конфликта договорились с 13:00 пятницы, 30 апреля, начать совместный отвод всех видов войск и военной техники от спорной границы, а также открыть дороги и обеспечить свободное передвижение граждан.

Кроме того, под руководством командующих пограничными войсками Киргизии и Таджикистана были созданы рабочие группы, которые должны обеспечить реализацию договоренностей.

Завтра, 1 мая, стороны конфликта снова проведут переговоры.