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Киргизия и Таджикистан стягивают войска и атакуют погранзаставы

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 16:43
Киргизия и Таджикистан стягивают войска и атакуют погранзаставы Фото: к границе Киргизии и Таджикистана стягиваю войска (mort tj)
Автор: РБК-Украина

На фоне конфликта на границе Киргизии и Таджикистана обе стороны стягивают войска. Вооруженные силы уже начали атаковать пограничные заставы друг друга.

Об этом сообщает киргизское издание kaktus.media.

Сообщается, что таджикская сторона открыла огонь по киргизским пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". А в результате минометного обстрела загорелось здание пограничной заставы "Достук".

В ответ на эти действия спецназ пограничной службы Киргизии захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Таджикистана. В настоящее время по всему периметру границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы.

Таджикская сторона пока не прокомментировала ситуацию и не ответила на это заявление.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана есть первый погибший. Президент Киргизии Садыр Жапаров уже призвал сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Подробнее о причинах и хронологии нынешнего обострения читайте в материале "На границе Киргизии и Таджикистана идут бои: что происходит".

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