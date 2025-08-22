Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місті Україна після ганебного тижня в єврокубках

Одна нічия та дві поразки – такий невтішний результат показали вітчизняні представники в єврокубках на поточному тижні. Як це вплинуло на позицію України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Ситуацію аналізує РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.
Українськи клуби взяли участь в першим матчах плей-офф раундів Ліги Європи та Ліги конференцій.
Таким чином Україна здобула лише 1 очко (0,125 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА) та зберегла 27-ме місце в загальному рейтингу.
З перемінним успіхом провели свої зустрічі і представники головних конкурентів нашої країни – Угорщини, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Азербайджану та Болгарії. Найбільше набрали румуни (0,375 бала). А серби, словаки й болгари завершили тиждень з "бубликом". Через це Сербія, яка розпочинала плей-офф етап кваліфікації на 22 місці, пропустила вперед Угорщину та Румунію. Україна ж відпустила Словенію. Знизу – впритул наблизився Азербайджан.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 22 серпня:
На наступному тижні - в четвер, 28 серпня тріо вітчизняних клубів в континентальних турнірах зіграють матчі-відповіді.
Четвер, 28 серпня
