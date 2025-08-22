RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после провальной недели в еврокубках

Фото: "Динамо" снова провалилось в Европе (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Одна ничья и два поражения - такой неутешительный результат показали отечественные представители в еврокубках на текущей неделе. Как это повлияло на позицию Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Сколько баллов заработали отечественные команды

Украинские клубы приняли участие в первых матчах плей-офф раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

Таким образом Украина получила лишь 1 очко (0,125 балла в таблицу коэффициентов УЕФА) и сохранила 27-е место в общем рейтинге.

С переменным успехом провели свои встречи и представители главных конкурентов нашей страны - Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Азербайджана и Болгарии. Больше всего набрали румыны (0,375 балла). А сербы, словаки и болгары завершили неделю с "бубликом". Поэтому Сербия, которая начинала плей-офф этап квалификации на 22 месте, пропустила вперед Венгрию и Румынию. Украина же отпустила Словению. Снизу - вплотную приблизился Азербайджан.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 22 августа:

  • 22 (23) Венгрия - 22,125 (+2,325)
  • 23 (24) Румыния - 22,000 (+2,500)
  • 24. (22) Сербия - 22,000 (+2,000)
  • 25. (25) Словакия - 21,375 (+1,625)
  • 26. (26) Словения - 20,468 (+2,375)
  • 27. (27) Украина - 19,850 (+2,250)
  • 28. (28) Азербайджан - 19,500 (+2,375)
  • 29. (29) Болгария - 18,375 (+2,500)

Расписание на следующую евронеделю

На следующей неделе - в четверг, 28 августа трио отечественных клубов в континентальных турнирах сыграют ответные матчи.

Четверг, 28 августа

  • 21:00. Лига Европы, "Динамо" - "Маккаби" Т-А
  • 21:00. Лига конференций, "Фиорентина" - "Полесье"
  • 22:00. Лига конференций, "Серветт" - "Шахтер"

