Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после провальной недели в еврокубках

Одна ничья и два поражения - такой неутешительный результат показали отечественные представители в еврокубках на текущей неделе. Как это повлияло на позицию Украины в таблице коэффициентов УЕФА.
Ситуацию анализирует РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
Украинские клубы приняли участие в первых матчах плей-офф раундов Лиги Европы и Лиги конференций.
Таким образом Украина получила лишь 1 очко (0,125 балла в таблицу коэффициентов УЕФА) и сохранила 27-е место в общем рейтинге.
С переменным успехом провели свои встречи и представители главных конкурентов нашей страны - Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Азербайджана и Болгарии. Больше всего набрали румыны (0,375 балла). А сербы, словаки и болгары завершили неделю с "бубликом". Поэтому Сербия, которая начинала плей-офф этап квалификации на 22 месте, пропустила вперед Венгрию и Румынию. Украина же отпустила Словению. Снизу - вплотную приблизился Азербайджан.
Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 22 августа:
На следующей неделе - в четверг, 28 августа трио отечественных клубов в континентальных турнирах сыграют ответные матчи.
Четверг, 28 августа
