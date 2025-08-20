ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ось вам і "Пафос": кривдник "Динамо" сенсаційно обіграв "Црвену Звезду" в Лізі чемпіонів

Белград, Середа 20 серпня 2025 00:42
UA EN RU
Ось вам і "Пафос": кривдник "Динамо" сенсаційно обіграв "Црвену Звезду" в Лізі чемпіонів Фото: Чемпіон Кіпру після "Динамо" створив ще одну сенсацію (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон Кіпру – "Пафос", який раніше вибив з Ліги чемпіонів київське "Динамо", зробив рішучий крок до основного етапу турніру, здолавши у гостях сербську "Црвену Звезду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Ліга чемпіонів, плей-офф раунд, перший матч

"Црвена Звезда" (Сербія) – "Пафос" (Кіпр) – 1:2

Голи: Бруно Дуарте, 58 – Коррея, 1, Пепе, 52 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Бруно Дуарте (ЦЗ), 58 (воротар)

Швидкий старт від "Пафоса"

Матч у Белграді почався з холодного душу для господарів. Уже на 38-й секунді Коррея скористався помилкою оборони й відкрив рахунок. Цей же гравець забивав і у ворота "Динамо".

Незабаром Бруну вдруге відправив м'яч у сітку сербів, однак арбітр після перегляду ВАР зафіксував гру рукою – гол скасували.

Пенальті у ворота обох команд

На початку другого тайму "Пафос" подвоїв перевагу: Елснік зупинив простріл Бруну рукою, і Пепе впевнено реалізував пенальті.

Проте вже за кілька хвилин ситуація повторилася на іншому боці поля. Тепер Бруну зіграв рукою у власному штрафному, а суддя призначив 11-метровий для "Црвени Звезди". Екс-гравець ФК "Львів" Бруно Дуарте не зміг переграти воротаря Михаїля з "точки", але встиг добити м'яч після відбитого удару.

Супершанс для кіпріотів

Серби кинулися відіграватися, але кіпріоти вистояли і зберегли мінімальну перевагу – 2:1.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень на Кіпрі, де на "Пафос" очікує справжнє випробування. Якщо кіпріоти збережуть переможний результат за сумою двох матчів, вони проб'ються в основний раунд Ліги чемпіонів.

Раніше розповіли, як "Фіорентина" шокувала українців в єврокубках.

Також читайте, що буде з "Динамо", якщо воно програє "Маккабі" у Лізі Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Динамо
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"