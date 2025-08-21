Бойова нічия "Шахтаря" з "Серветтом": вирішальний матч Ліги конференцій попереду
Донецький "Шахтар" провів перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти швейцарського "Серветта". Зустріч завершилася нічиєю з рахунком 1:1.
Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.
Ліга конференцій, плейоф раунд, 1-й матч
"Шахтар" - "Серветт" – 1:1
Перший тайм на користь швейцарців
Номінально домашній матч у польському Кракові "гірники" почали досить активно, однак вже на 8-й хвилині швейцарці відкрили рахунок. Бурама Фомба скористався подачею з кутового і пробив повз Різника.
Після пропущеного гола донеччани володіли ініціативою, створивши кілька небезпечних моментів. Невертон і Аліссон мали нагоди відзначитися, але оборона "Серветта" діяла надійно.
Судаков і Матвієнко теж пробивали по воротах, утім їхні удари не досягли мети. Перший тайм завершився з мінімальною перевагою гостей.
Другий тайм
По перерві наставник "Шахтаря" провів заміни - замість Невертона на поле вийшов Кевін.
Георгій Судаков, Алісон Бекер і Педро Енріке створювали моменти, але вони були неточними або швейцарська оборона блокувала удари. На 60-й хвилині травму отримав Еліас, його замінив Валерій Бондаренко.
Невдовзі "гірники" отримали серію стандартів, Алісон змусив воротаря "Серветта" відбити м'яч на кутовий, Кевін заробив ще один, і тиск зростав.
На 73-й хвилині "Шахтар" все ж досяг свого! Після чергового розіграшу кутового Бондар замкнув скидку Марлона Гомеса, зрівнявши рахунок у матчі.
Після забитого м'яча "гірники" продовжували атакувати. На 75-й хвилині команда завдала кілька небезпечних ударів поспіль, проте захисники "Серветта" оборонялися.
На 80-й хвилині Кевін прорвався флангом та виконав подачу на Ферейру, але той трохи не дотягнувся до м'яча.
У кінцівці матчу "Шахтар" мав ще кілька нагод, зокрема після удару Судакова на 88-й хвилині, але голкіпер "Серветта" зумів зберегти ворота.
Прогнози букмекерів не справдилися
Перед грою букмекери віддавали явну перевагу "Шахтарю".
- Перемога "гірників" оцінювалася коефіцієнтом 1.40,
- успіх "Серветта" - 7.30,
- нічия - 4.65.
У підсумку матч завершився саме тим результатом, який аналітики вважали менш імовірним.
Матч-відповідь
Матч-відповідь між українською та швейцарською командами відбудеться 28 серпня у Женеві.
Для того щоб "гірники" змогли вийти до групового етапу Ліги конференцій, необхідно здобути перемогу у виїзній зустрічі.
