Своя Рада: как в партии Зеленского собираются побеждать на парламентских выборах

Эффекта от уверенной победы Владимира Зеленского на президентских выборах хватает для того, чтобы его партия "Слуга народа" заняла на парламентских выборах первое место с большим отрывом от конкурентов.

По усредненным данным соцопросов, которые проводились в последние полтора месяца, рейтинг президентской силы, изначально достигавший почти 50%, понемногу начинал снижаться, в некоторых исследованиях он даже опускался до 42%.

Но последний по времени большой соцопрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" с 6 по 10 июля показал, что позиции пропрезидентской партии восстановились. За "Слугу народа" готовы голосовать 47% тех, кто придет на избирательные участки и определился с выбором. У идущей на втором месте "Оппозиционной платформы - "За життя" – 11,6%.

В президентской партии это связывают с реакцией избирателей на первые шаги Зеленского уже в качестве президента, вроде роспуска парламента, отмены старых президентских указов и т.д. При этом собеседники РБК-Украина в "Слуге народа" настаивают, что, к примеру, противоречивые заявления главы Офиса президента Андрея Богдана или олигарха Игоря Коломойского, которого традиционно связывают с Зеленским, вызывают большой резонанс лишь в Facebook, а на общую электоральную картину фактически не влияют.

При этом конкуренты СН, уверяют политтехнологи партии, еще и специально завышали цифры этой политической силы в проводимых ими соцопросах. Якобы это делалось с целью указать на стремительное падение ее рейтингов.

"Мы получили свои 73% во втором туре за счет того, что к Зеленскому перетекли голоса почти всех других кандидатов. Сейчас эти кандидаты опять идут на выборы и большая часть их электората к ним, вполне естественно, вернулась", - рассказал один из стратегов кампании "Слуги народа". При этом ожидаемый партией результат с учетом низкой летней явки – в коридоре от 40 до 50 процентов по общенациональным спискам. В этом анализе также стоит учитывать то, что электорат Зеленского относительно недисциплинирован.

Для повышения явки в СН запускают серию видеороликов и продвигают идею, что парламентские выборы – это "третий тур" президентских выборов. Технологи считают, что таким образом смогут мотивировать сторонников партии прийти на участки.

"Старая система сейчас в нокдауне, а мы должны отправить ее в нокаут", - заявлял на предвыборном съезде "Слуги народа" Владимир Зеленский. В партии признают, что активную фазу кампании начали позже некоторых конкурентов, но ко дню голосования рассчитывают все наверстать.

"Самый маломобильный электорат - у ОПЗЖ и Оппоблока, на третьем месте – Юля. Вот они выигрывают от летних выборов. В ОПЗЖ вообще рассчитывают 15% взять, этого просто нельзя допускать. Сейчас каждый не пришедший на выборы – это голос в пользу Кремля", - утверждает один из политтехнологов партии.

По словам собеседника, последняя активность Виктора Медведчука и его коллег, вроде поездки в Москву или организации телемоста с каналом "Россия 24" – исключительно предвыборные маневры.

"У ОПЗЖ есть 12% - это потолок, у нас столько людей, которые считают, что "Россия нам не враг". Остальное они могут получить только искусственно, в том числе из-за явки. Тем более, их прямой конкурент, Оппоблок, за счет первого номера в бюллетене, по нашим подсчетам, может получить сверху еще 1-2%", - сказал собеседник РБК-Украина.

Контуры коалиции

Ни в "Слуге народа", ни в других партиях пока не в состоянии даже приблизительно спрогнозировать результаты выборов по мажоритарным округам. Тогда как будущая конфигурация парламента будет во многом зависеть от них. В первую очередь, это касается кандидатов от пропрезидентской партии.

Как писало РБК-Украина, сам факт выдвижения от "Слуги народа" мог дать разным кандидатам от 10 до 30% бонуса в начале кампании. При этом во многих округах кандидаты от СН вели свои кампании крайне вяло и вполне могли растратить стартовые позиции.

Еще одну проблему президентской силе создали конкуренты, которые начали массово использовать против "Слуги народа" технологию "кандидатов-клонов". При этом против выдвиженцев от СН регистрируют не только однофамильцев, но и представителей различных ЧП, ООО, благотворительных фондов и т.д., в названии которых обыгрывается словосочетание "слуга народа", чтобы запутать избирателя.

Во многих округах таких клонов насчитывается по несколько человек в бюллетене. Помимо этого, кандидаты по всей стране, не имеющие отношения к новой власти и "Слуге народа", активно используют в своей кампании зеленый цвет и айдентику партии, фотографии Зеленского и т.д. В СН создали даже отдельный проект "ЗеОпарк", где собирают образцы такой агитации.

Как признают собеседники РБК-Украина в "Слуге народа", по их данным, во многих округах "клоны" действительно могут отобрать у их кандидатов голоса и даже общую победу в округе. Потому там начали просветительскую кампанию, в которой рассказывают избирателям, что правильный "слуга народа" был выдвинут только соответствующей партией.

В президентской партии также жалуются на то, что оппоненты, в первую очередь из "Европейской солидарности" и ОПЗЖ, активно берут под контроль избирательные комиссии по всей стране. Впрочем, собеседники издания признают, что масштабных скупок голосов через "сетки" стало гораздо меньше, чем ранее.

"Думаю, после президентских выборов многие боятся делать сетки – теперь же их никто не прикроет. Мы надеемся, что полиция и на этот раз сможет все пресекать, в том числе обеспечит нормальный подсчет голосов без приключений", - сказал источник РБК-Украина в президентской политической силе.

С учетом непредсказумости итогов по мажоритарке, в "Слуге народа" не берутся четко описывать состав будущей коалиции. Задача создать монобольшинство СН до сих пор формально существует, но в партии все же настраиваются на то, что придется с кем-то договариваться, чтобы собрать большинство в 226 голосов. В первую очередь, это партия "Голос" Святослава Вакарчука, в случае преодоления проходного барьера возможны и переговоры с "Силой и честью" Игоря Смешко, утверждают собеседники в партии. А вот "Батькивщину" Юлии Тимошенко, активно продвигающую идею будущего союза с СН, в "Слуге народа" не видят своими союзниками по коалиции.

"Коалиция должна быть 226+. Но для многих решений, вроде неприкосновенности, реформы Нацрады по телевидению и радиовещанию и т.д. нам потребуется 300+ голосов. Мы категорически против любого раскачивания обстановки, но мы же можем пригласить наших сторонников мирно выйти под Верховную раду. И я хотел бы увидеть, как таком случае кто-то не проголосует за ту же отмену неприкосновенности", - сказал собеседник в штабе "Слуги народа".

Химическая люстрация

Широко разрекламированные "Слугой народа" постпраймериз, на которых партия обещала прислушаться ко мнению общественности и вычеркнуть из своего списка кандидатов с запятнанной репутацией, не обошлись без скандала. 7 июля на закрытом съезде партии из списка вычеркнули семерых кандидатов, трое из которых занимали уверенные проходные места, причем всех – по собственному желанию.

Одна из них, исполнительный директор Национальной ассоциации банков Украины Елена Коробкова (31 место в списке) заявила, что не писала заявления об исключении из списка кандидатов и назвала произошедшее местью "старых олигархических кланов" из-за ее позиции в отношении "Приватбанка". Ранее исключить Коробкову из списка призывал кандидат от СН по 94 округу, журналист 1+1 Александр Дубинский. В партии заявили, что исключение Коробковой прошло на общих основаниях, после изучения всей поступившей информации о кандидате. Сама она подала на "Слугу народа" в суд.

Но эти скандалы вскоре ушли на второй план на фоне резко возросшей активности самого Зеленского. Он начал активно ездить по регионам, посетив Закарпатье, Запорожье, Херсон, Одессу, Днепр и т.д. Президент "инспектирует" различные объекты, устраивает показательные выволочки чиновникам и депутатам, дает им различные задания, заявляет о громких отставках всеукраинского уровня из-за обнаруженных недочетов. К примеру, на прошлых выходных президент потребовал отставки и.о. главы ГФС Александра Власова за то, что тот не уволил нескольких руководителей областных таможен, о чем ранее было договорено с Зеленским.

Но наиболее резонансным получился визит президента в Борисполь 9 июня, где он выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, назвав того "разбойником". Оппоненты Зеленского сразу же начали проводить параллели с управленческим стилем президента Беларуси Александра Лукашенко.

Сам же президент пошел дальше и предложил провести масштабную чистку всей системы власти, усилив закон о люстрации. По мнению Зеленского, под люстрацию должно попасть все высшее руководство страны со времен победы Революции достоинства и до конца каденции Петра Порошенко. Ранее похожую идею продвигал недавно вернувшийся в Украину Андрей Портнов, экс-замглавы АП Виктора Януковича.

Как говорится в объяснительной записке к законопроекту, который офис президента уже успел подать в Верховную раду, одна из его целей – чтобы чиновники не "смогли избежать ответственности за действия, направленные на собственное обогащение". Для этого Зеленский предлагает существенно расширить список лиц, попадающих под люстрацию и перечень должностей, которые они не смогут занимать.

В частности, предлагается люстрировать бывшего президента и членов парламента, министров и глав других центральных органов исполнительной власти, глав Нацбанка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, Генпрокуратуры и СБУ, Службы внешней разведки, УГО и т.д.

В законопроекте предлагается, чтобы под люстрацию подпали все, кто занимал эти и ряд других постов с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го и не уволился по собственному желанию. Помимо запрета быть назначенными на должности во власти, эти люди, по замыслу Зеленского, должны потерять право быть избранными в советы всех уровней. Оппоненты новой власти небезосновательно утверждают, что такая инициатива противоречит Конституции - только сам текст основного закона может ограничить право гражданина быть избранным, но не отдельный закон.

Данную инициативу критически прокомментировали и послы стран "Большой семерки", указав, что нынешняя ситуация в Украине серьезно отличается от ситуации после Революции достоинства. Под люстрацию, согласно законопроекту Зеленского, должны попасть и некоторые члены его команды, например, секретарь СНБО Александр Данилюк и глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

В президентской команде заверили, что никаких исключений для своих соратников делать не будут, если данный закон будет принят Радой. В любом случае, после избрания нового созыва ВР все ранее поданные законопроекты аннулируются, и вносить их надо будет заново. А приступить к работе новый парламент, по задумке властной команды, должен уже в августе. В кулуарах чаще всего называют дату 24 августа, День независимости Украины.