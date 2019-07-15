Своя Рада: як у партії Зеленського збираються перемагати на парламентських виборах

Ефекту від впевненої перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах вистачає для того, щоб його партія "Слуга народу" зайняла на парламентських виборах перше місце з великим відривом від конкурентів. За усередненими даними соцопитувань, які проводилися в останні півтора місяці, рейтинг президентської сили, який спочатку сягав майже 50%, потроху починав знижуватися, в деяких дослідженнях він навіть опускався до 42%.

Але останнє за часом велике соцопитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" з 6 по 10 липня показало, що позиції пропрезидентської партії відновилися. За "Слугу народу" готові голосувати 47% тих, хто прийде голосувати і визначився з вибором. На другому місці йде "Опозиційної платформи "За життя", у якої 11,6%.

У президентській партії це пов'язують з реакцією виборців на перші кроки Зеленського вже в якості президента, на кшталт розпуску парламенту, скасування старих президентських указів і т. д. При цьому співрозмовники РБК-Україна в "Слузі народу" наполягають, що, наприклад, суперечливі заяви глави Офісу президента Андрія Богдана або олігарха Ігоря Коломойського, якого традиційно пов'язують із Зеленським, викликають великий резонанс лише в Фейсбуці, а на спільну електоральну картину фактично не впливають. При цьому конкуренти СН, запевняють політтехнологи партії, ще й спеціально завищували цифри цієї політичної сили у проведених ними соцопитуваннях. Нібито це робилося з метою потім вказати на стрімке падіння її рейтингів.

"Ми отримали свої 73% у другому турі за рахунок того, що до Зеленського перетекли голоси майже всіх інших кандидатів. Зараз ці кандидати знову йдуть на вибори і більша частина їхнього електорату до них, цілком природно, повернулася", - розповів один зі стратегів кампанії "Слуги народу". При цьому очікуваний партією результат з урахуванням низької річної явки – в коридорі від 40 до 50 відсотків за загальнонаціональними списками. У цьому аналізі також варто враховувати те, що електорат Зеленського відносно недисциплінований.

Для підвищення явки в СН запускають серію відеороликів і просувають ідею, що парламентські вибори – це "третій тур" президентських виборів. Технологи вважають, що таким чином зможуть мотивувати прихильників партії прийти на дільниці. "Стара система зараз в нокдауні, а ми повинні відправити її в нокаут", - заявляв на передвиборному з'їзді "Слуги народу" Володимир Зеленський. У партії визнають, що активну фазу кампанії почали пізніше деяких конкурентів, але до дня голосування розраховують все надолужити.

"Найменш мобільний електорат у ОПЗЖ і Опоблоку, на третьому місці – Юля. Ось вони виграють від літніх виборів. У ОПЗЖ взагалі розраховують 15% взяти, цього просто не можна допускати. Зараз кожен, хто не прийшов на вибори, – це голос на користь Кремля", - стверджує один із політтехнологів партії. За словами співрозмовника, остання активність Віктора Медведчука і його колег, на кшталт поїздки в Москву або організації телемосту з каналом "Росія 24" – виключно передвиборчі маневри.

"У ОПЗЖ є 12% - це стеля, у нас стільки людей, які вважають, що "Росія нам не ворог". Решту вони можуть отримати тільки штучно, зокрема через явку. Тим більше, їхній прямий конкурент, Опоблок, за рахунок першого номера в бюлетені, за нашими підрахунками, може отримати зверху ще 1-2%", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

Контури коаліції

Ні в "Слузі народу", ні в інших партіях поки що не в змозі навіть приблизно спрогнозувати результати виборів по мажоритарних округах. Тоді як майбутня конфігурація парламенту буде багато в чому залежати від них. В першу чергу, це стосується кандидатів від пропрезидентської партії. Як писало РБК-Україна, сам факт висунення від "Слуги народу" міг дати різним кандидатам від 10 до 30% бонусу до початку кампанії. При цьому в багатьох округах кандидати від СН вели свої кампанії вкрай мляво і цілком могли витратити стартові позиції.

Ще одну проблему президентській силі створили конкуренти, що почали масово використовувати проти "Слуги народу" технологію "кандидатів-клонів". При цьому, проти висуванців від СН реєструють не тільки однофамільців, але і представників різних ПП, ТОВ, благодійних фондів і т. д., в назві яких обігрується словосполучення "слуга народу", щоб заплутати виборця. У багатьох округах таких клонів налічується по кілька чоловік у бюлетені. Крім цього, кандидати по всій країні, що не мають відношення до нової влади і "Слуги народу", активно використовують у своїй кампанії зелений колір і айдентику партії, фотографії Зеленського тощо. В СН створили навіть окремий проект "ЗеОпарк", де збирають зразки такої агітації.

Як визнають співрозмовники РБК-Україна в "Слузі народу", за їхніми даними, в багатьох округах "клони" дійсно можуть відібрати у їхнього кандидатів голоси і навіть загальну перемогу в окрузі. Тому там почали просвітницьку кампанію, в якій розповідають виборцям, що правильний "слуга народу" - той, хто висунутий лише відповідною партією.

У президентській партії також скаржаться на те, що опоненти, в першу чергу з "Європейської солідарності" і ОПЗЖ, активно беруть під контроль виборчі комісії по всій країні. Втім, співрозмовники видання визнають, що масштабних скуповувань голосів через "сітки" стало набагато менше, ніж раніше. "Думаю, після президентських виборів багато бояться робити сітки – тепер їх ніхто не прикриє. Ми сподіваємося, що поліція і на цей раз зможе все присікти, зокрема забезпечить нормальний підрахунок голосів без пригод", - сказало джерело РБК-Україна у президентській політичній силі.

З урахуванням непередбачуваності результатів по мажоритарці, в "Слузі народу" не беруться чітко описувати склад майбутньої коаліції. Завдання створити монобольшість СН досі формально існує, але в партії все ж налаштовуються на те, що доведеться з кимось домовлятися, щоб зібрати більшість у 226 голосів. В першу чергу, це партія "Голос" Святослава Вакарчука, в разі подолання прохідного бар'єру можливі переговори з "Силою і честю" Ігоря Смєшка, стверджують співрозмовники в партії. А ось "Батьківщину" Юлії Тимошенко, яка активно просуває ідею майбутнього союзу з СН, у "Слузі народу" не бачать своїми союзниками по коаліції.

"Коаліція повинна бути 226+. Але для багатьох рішень, на зразок недоторканності, реформи Нацради з телебачення і радіомовлення і т. д. нам буде потрібно 300+ голосів. Ми категорично проти будь-якого розгойдування ситуації, але ми ж можемо запросити наших прихильників мирно вийти під Верховну раду. І я хотів би побачити, як такому разі хтось не проголосує за те ж скасування недоторканності", - сказав співрозмовник у штабі "Слуги народу".

Хімічна люстрація

Широко розрекламовані "Слугою народу" постпраймеріз, на яких партія обіцяла прислухатися до думки громадськості і викреслити зі свого списку кандидатів із заплямованою репутацією, не обійшлися без скандалу. 7 липня на закритому з'їзді партії зі списку викреслили сімох кандидатів, троє з яких займали впевнені прохідні місця, причому всіх – за власним бажанням. Одна з них, виконавчий директор Національної асоціації банків України Олена Коробкова (31 місце в списку) заявила, що не писала заяви про виключення зі списку кандидатів і назвала подію помстою "старих олігархічних кланів" через її позицію щодо "Приватбанку". Раніше виключити Коробкову зі списку закликав кандидат від СН по 94 округу, журналіст 1+1 Олександр Дубинський. У партії заявили, що виключення Коробковій пройшло на загальних підставах, після вивчення всієї інформації, що надійшла про кандидата. Сама вона подала на "Слугу народу" до суду.

Але ці скандали незабаром пішли на другий план на тлі різко зрослої активності самого Зеленського. Він почав активно їздити по регіонах, відвідавши Закарпаття, Запоріжжя, Херсон, Одесу, Дніпро і т. д. Президент "інспектує" різні об'єкти, влаштовує показові прочуханки чиновникам і депутатам, дає їм різні завдання, заявляє про гучні відставки всеукраїнського рівня через виявлені недоліки. Найбільш резонансним був візит президента в Бориспіль 9 червня, де він вигнав з наради секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка, назвавши того "розбійником". Опоненти Зеленського відразу ж почали проводити паралелі з управлінським стилем президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Сам же президент пішов далі і запропонував провести масштабну чистку всієї системи влади, посиливши закон про люстрацію. На думку Зеленського, під люстрацію має потрапити все вище керівництво країни з часів перемоги Революції гідності і до кінця каденції Петра Порошенка. Раніше схожу ідею просував екс-заступник глави АП Віктора Януковича Андрій Портнов, який нещодавно повернувся в Україну.

Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, який офіс президента вже встиг подати у Верховну раду, одна з його цілей – щоб чиновники не "змогли уникнути відповідальності за дії, спрямовані на власне збагачення". Для цього Зеленський пропонує суттєво розширити список осіб, які потрапляють під люстрацію і перелік посад, які вони не зможуть займати.

Зокрема, пропонується люструвати колишнього президента і членів парламенту, міністрів і голів інших центральних органів виконавчої влади, голів Нацбанку, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Генпрокуратури і СБУ, Служби зовнішньої розвідки, УДО і т. д. У законопроекті пропонується, щоб під люстрацію підпали всі, хто обіймав ці та ряд інших постів з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019-го і не звільнився за власним бажанням. Крім заборони бути призначеними на посади у владі, ці люди, за задумом Зеленського, повинні втратити право бути обраними до рад усіх рівнів. Опоненти нової влади небезпідставно стверджують, що така ініціатива суперечить Конституції - тільки сам текст основного закону може обмежити право громадянина бути обраним, але не окремий закон.

Дану ініціативу критично прокоментували і посли країн "Великої сімки", вказавши, що нинішня ситуація в Україні серйозно відрізняється від ситуації після Революції гідності. Під люстрацію, згідно з законопроектом Зеленського, повинні потрапити і деякі члени його команди, наприклад, секретар РНБО Олександр Данилюк і голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус. У президентській команді запевнили, що жодних винятків для своїх соратників робити не будуть, якщо цей закон буде прийнятий Радою. У будь-якому випадку, після обрання нового скликання ВР всі раніше подані законопроекти анулюються, і вносити їх треба буде заново. А приступити до роботи новий парламент, за задумом владної команди, має вже в серпні. У кулуарах найчастіше називають дату 24 серпня, День незалежності України.