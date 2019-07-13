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Зеленский требует увольнения и. о. главы ГФС

Новости » Политика    13.07.2019 - 12:20
Зеленский требует увольнения и. о. главы ГФС
Фото: Александр Власов (sfs.gov.ua)

Зеленский требует от Власова заявления об увольнении

Президент Украины Владимир Зеленский требует увольнения исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается, в ходе совещания по вопросам развития морских портов Украины, которое проиходит сегодня, 13 июля, в Одессе, Зеленский попросил и. о. главы ГФС Власова написать заявление на увольнение.

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не с фейсбука, а из реальных документов", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, требование связано с тем, что руководитель ГФС не уволил руководителей таможен во Львовской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областей, чего ранее требовал президент. Власов вместо увольнения отправил руководителей таможен в отпуск.

"Я попросил предоставить мне реальные документы. Они не совпадали с вашим постом в фейсбуке. То есть вы отправили людей в отпуск", - отметил президент.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал руководителей таможен во Львовской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областях самостоятельно написать заявления на увольнение, иначе он будет требовать их освобождения от в. о. главы ДФС.

Позже, Власов на своей странице в соцсети сообщил, что уволил руководителей таможен в четырех областях по требованию президента Зеленского. По его словам, такое решение было принято по результатам совещания в Ужгороде.

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