Коломойский: россияне на Донбассе выполняют интернациональный долг

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Также Коломойский заявил, что в Украину приехали "выполнять интернациональный долг" из Западной Европы и США

Миллиардер Игорь Коломойский россияне на временно оккупированном Донбассе выполняют интернациональный долг. Об этом он заявил в интервью журналу "Новое время".

Коломойский признал наличие на Донбассе не только российской техники, но и российских военных.

"Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В ДНР-ЛНР 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в „отпуск“ или в „командировку", - выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, - это нормальное явление", - сказал он.

Также олигарх добавил, что в Украину приехали "выполнять интернациональный долг" из Западной Европы и США, не уточнив, что именно имеет в виду.

Напомним, Коломойский назвал войну на Донбассе внутренним конфликтом. Коломойский утверждает, что конфликт на Донбассе "никем не инспирированный, никакой Россией", при этом он признает, что там есть российская техника.

Отметим, что о гражданском конфликте на Донбассе Коломойский заявлял не первый раз. Так, в интевью DW он заявил: ""Сегодня я могу назвать его смело гражданским конфликтом только по одному характерному признаку, потому что с обеих сторон участвуют граждане Украины. Да, с одной стороны он полностью поддерживается Российской Федерацией…С другой стороны, она может и хотела бы завершить всю эту историю…но есть множество проблем, почему она не может этого сделать".