Світоліна заявою про завершення виступів несподівано закрила сезон: що відомо

Заява Світоліної

"Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в належному емоційному стані та не відчуваю готовності грати, тому закінчую сезон уже зараз", - пояснила Світоліна.

Еліна наголосила, що відчувати втому – природно, і саме тому вона бере паузу для відновлення.

"Не кожен день має бути продуктивним, сильним або сповненим енергії. Деякі дні бувають важкими – і це не робить мене слабкою. Це означає лише, що я людина, якій потрібен час, щоб відпочити, відчути, дихати й просто бути", - пояснила перша ракетка України.

Світоліна зазначила, що планує повернутися на корт лише тоді, коли буде повністю готова.

"Я даю собі простір, необхідний для зцілення та відновлення сил. І коли знову вийду на корт, хочу боротися з усіх сил та показати себе з найкращого боку – для вболівальників, для тенісу і для себе", - резюмувала вона.

Таким чином, Світоліна пропустить не лише турнір WTA 1000 у Пекіні, про що повідомлялось раніше, а й не вийде на корт до завершення сезону-2025.

Повернення тенісистки слід очікували на початку 2026 року, коли розпочнеться підготовка до Відкритого чемпіонату Австралії.

Зазначимо, що минулого сезону Світоліна також достроково завершила сезон у вересні.

Еліна Світоліна в сезоні-2025

Цей рік Еліна Світоліна розпочала на 29-й сходинці світового рейтингу, а у травні вперше з січня 2022 року повернулася у топ-15. Зараз українка посідає 13-у позицію.

У сезоні-2025 Світоліна двічі грала у чвертьфіналі турнірів Grand Slam – на Australian Open та "Ролан Гаррос". Тричі діставалася цієї ж стадії на змаганнях WTA 1000 (Індіан-Веллс, Рим, Монреаль) і зіграла у півфіналі "тисячника" у Мадриді.

Також Еліна виграла один титул – WTA 250 у Руані.

Еліна Світоліна з трофеєм у Руані (фото: instagram.com/openrouen)

Всього протягом року лідер вітчизняного тенісу зіграла в рамках змагань WTA 51 матч та здобула 36 перемог.

Крім того, Світоліна допомогла збірній України вперше в історії дійти до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.