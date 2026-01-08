UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Ілюстративне фото: відключення світла діятимуть у всіх областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у четвер, 8 січня, у низці регіонів України запровадили аварійні графіки відключення електроенергії. Водночас по всій країні продовжують діяти погодинні відключення світла.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що кажуть в "Укренерго"

За розпорядженням диспетчерського центру 8 січня в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів.

Крім того, для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Основною причиною запровадження таких заходів у компанії називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які суттєво пошкодили генерацію та мережі.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Графік відключення світла у Києві

Сьогодні у столиці вводять графіки вимкнення світла в обсязі кількох черг.

  • 1.1 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;
  • 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00 та з 13:00 до 17:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.
 

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Графік відключення у Київській області

 

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Графік відключення у Дніпропетровській області

В області є аварійні відключення світла через ворожу атаку.

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області через суттєві пошкодження енергооб’єктів неможливо спрогнозувати та рівномірно розподілити відключення між споживачами і скласти чіткий графік.

У зв’язку з цим у регіоні застосовують екстрені відключення, щоб запобігти додатковим аваріям у пошкодженій енергосистемі.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бот у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключення світла в Миколаївській області

  • 1.1 – 05:30 - 08:30; 15:30 - 17:30;
  • 1.2 – 12:00 - 15:30;
  • 2.1 – 19:00 - 22:30;
  • 2.2 – 08:30 - 12:00; 22:30 - 00:00;
  • 3.1 – 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00;
  • 3.2 – 12:00 - 15:30;
  • 4.1 – 05:30 - 08:30; 19:00 - 20:30;
  • 4.2 – 12:00 - 15:30; 19:00 - 20:30;
  • 5.1 – 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00;
  • 5.2 – 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00;
  • 6.1 – 12:00 - 15:30;
  • 6.2 – 00:00 - 01:30; 12:30 - 17:30.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графік відключення світла у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключення світла в Сумській області

Сьогодні зранку у "Сумиобленерго" проінформували, що за командою НЕК "Укренерго" внесено зміни в обсяг застосування графіків погодинних відключень на 08 січня.

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

  • на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
  • в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
  • у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
  • у Telegram;
  • у Facebook.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання по чергам (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 1.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 2.1: 10:30 – 15:30,  19:30 – 24:00
  • 2.2: 10:30 – 15:30,  19:30 – 24:00
  • 3.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30
  • 5.1: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 5.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30
  • 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30,  19:30 – 24:00

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла у Хмельницькій області

У четвер, 8 січня, на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).

Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах ViberTelegram"Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Графік відключення світла в Полтавській області

Сьогодні в області застосовано графіки аварійних відключень.

"8 січня отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об'ємі 5 черг", - йдеться у повідомленні "Полтаваобленерго".

Графік відключення світла в Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 8 січня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00
  • 1.2 10:00 - 12:00, 17:00 - 19:00
  • 2.1 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00
  • 2.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
  • 3.1 12:00 - 14:00, 19:00 - 22:00
  • 3.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
  • 4.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00
  • 4.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00
  • 5.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00
  • 5.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
  • 6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
  • 6.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК "Укренерго", 8 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ)

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Графіки відключення світла у Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 13:00-16:30
  • 1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30
  • 2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30
  • 2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:00
  • 3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00
  • 3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
  • 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
  • 5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30
  • 6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30
  • 6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30

Дізнатися адресу за чергами можна за посиланням.

Графік відключення світла в Житомирській області

У четвер, 8 січня, відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", у Житомирській області з 00:00 до 23:59 запроваджуються обмеження на споживання електроенергії. 

Графіки відключення світла в Кіровоградській області

Графік має такий вигляд:

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Дізнатися свою чергу можна:

  • на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
  • у Viber-боті компанії;
  • за посиланням.

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Графік відключення світла у Львівський області

  • Група 1.1. Електроенергії немає з 13:30 до 17:00.
  • Група 1.2. Електроенергії немає з 06:00 до 10:00, з 20:30 до 24:00.
  • Група 2.1. Електроенергії немає з 08:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00.
  • Група 2.2. Електроенергії немає з 08:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00.
  • Група 3.1. Електроенергії немає з 13:00 до 17:00.
  • Група 3.2. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30.
  • Група 4.1. Електроенергії немає з 17:00 до 20:30.
  • Група 4.2. Електроенергії немає з 06:00 до 10:00, з 17:00 до 20:00.
  • Група 5.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 10:00 до 13:30.
  • Група 5.2. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30, з 17:00 до 20:00.
  • Група 6.1. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30.
  • Група 6.2. Електроенергії немає з 13:30 до 17:00.

Дізнатись свою чергу відключень можна:

  • на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів).

Графік відключення світла в Рівненській області

  • підчерга 1.1. 08:00-12:00
  • підчерга 1.2. 08:00-12:00
  • підчерга 2.1. 10:00-14:00
  • підчерга 2.2. 10:00-14:00
  • підчерга 3.1. 17:00-21:00
  • підчерга 3.2. 00:00-02:00, 13:00-17:00
  • підчерга 4.1. 12:00-16:00
  • підчерга 4.2. 12:00-16:00, 21:00-00:00
  • підчерга 5.1. 14:00-17:00
  • підчерга 5.2. 14:00-17:00
  • підчерга 6.1. 06:00-10:00, 16:00-20:00
  • підчерга 6.2. 06:00-10:00, 16:00-20:00

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

  • для Рівного - тут;
  • для Рівненської області - тут;

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині діятимуть такі графіки відключення:

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі можна переглянути на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Сьогодні, 8 січня, на Буковині не вимикатимуть світло, повідомляє "Чернівціобленерго".

"Електропостачання без обмежень для всіх груп споживачів!", - йдеться у дописі.

Графіки відключення світла в Закарпатській області

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

Ситуація в енергосистемі

Росія продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.

Станом на ранок 8 січня понад мільйон мешканців Дніпропетровщини залишаються без тепла й води. Водночас у сусідньому Запоріжжі електропостачання вже вдалося відновити за графіками.

Як розповів секретар Міністерства енергетики України Сергій Суярко, ситуація в енергосистемі України є складною через постійні російські атаки, однак вона перебуває під контролем.

Тим часом голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, що похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.

