Свет выключают аварийно и по графикам: список для всех областей Украины

Сегодня в четверг, 8 января, в ряде регионов Украины ввели аварийные графики отключения электроэнергии. В то же время по всей стране продолжают действовать почасовые отключения света.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
По распоряжению диспетчерского центра 8 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ) для бытовых потребителей.
Кроме того, для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
Основной причиной введения таких мер в компании называют последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, которые существенно повредили генерацию и сети.
Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться.
Сегодня в столице вводят графики отключения света в объеме нескольких очередей.
Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
В области есть аварийные отключения света из-за вражеской атаки.
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
В Одесской области из-за существенных повреждений энергообъектов невозможно спрогнозировать и равномерно распределить отключения между потребителями и составить четкий график.
В связи с этим в регионе применяют экстренные отключения, чтобы предотвратить дополнительные аварии в поврежденной энергосистеме.
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Сегодня утром в "Сумыоблэнерго" проинформировали, что по команде НЭК "Укрэнерго" внесены изменения в объем применения графиков почасовых отключений на 08 января.
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (с учетом 30 минут на переключение):
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).
В четверг, 8 января, в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).
Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Сегодня в области применены графики аварийных отключений.
"8 января получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в объеме 5 очередей", - говорится в сообщении "Полтаваоблэнерго".
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 8 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
По команде НЭК "Укрэнерго", 8 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ)
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Узнать адрес по очередям можно по ссылке.
В четверг, 8 января, в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", в Житомирской области с 00:00 до 23:59 вводятся ограничения на потребление электроэнергии.
Узнать свою очередь отключений можно:
Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
На Волыни будут действовать такие графики отключения:
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе можно посмотреть на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Сегодня, 8 января, на Буковине не будут выключать свет, сообщает "Черновцыоблэнерго".
"Электроснабжение без ограничений для всех групп потребителей!", - говорится в заметке.
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.
Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.
По состоянию на утро 8 января более миллиона жителей Днепропетровщины остаются без тепла и воды. В то же время в соседнем Запорожье электроснабжение уже удалось восстановить по графикам.
Как рассказал секретарь Министерства энергетики Украины Сергей Суярко, ситуация в энергосистеме Украины является сложной из-за постоянных российских атак, однако она находится под контролем.
Между тем председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко объяснил, что похолодание до -23 градусов само по себе не является критическим фактором для энергосистемы Украины. Основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики.