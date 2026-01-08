У Дніпрі продовжили канікули та готують автобуси замість трамваїв через блекаут

Понад мільйон мешканців Дніпропетровщини залишаються без тепла та води. У місті продовжили шкільні канікули, а електротранспорт замінять автобусами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал мера Дніпра Бориса Філатова.

Освіта та медицина

Через складну ситуацію в енергосистемі канікули у школах міста подовжено ще на дві доби, до 11 січня. Водночас всі міські лікарні вже переведені на роботу від генераторів, мають запаси води та продовжують рятувати життя без зупинок.

Транспорт та пункти незламності

Зранку електротранспорт у місті працює з перебоями, тому його максимально замінять додатковими автобусами. Крім того:

у місті діє близько 130 колонок із технічною водою;

підготовлено до розгортання 89 пунктів незламності;

водовідведення в будинках підтримується альтернативними джерелами живлення.

Ситуація в регіоні

Станом на ранок 8 січня понад мільйон мешканців Дніпропетровщини залишаються без тепла й води. Водночас у сусідньому Запоріжжі електропостачання вже вдалося відновити за графіками.

Міська влада Дніпра застосовує відпрацьовані алгоритми та перебуває на постійному зв’язку з енергетиками для стабілізації ситуації.