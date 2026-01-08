Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України
Сьогодні у четвер, 8 січня, у низці регіонів України запровадили аварійні графіки відключення електроенергії. Водночас по всій країні продовжують діяти погодинні відключення світла.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що кажуть в "Укренерго"
За розпорядженням диспетчерського центру 8 січня в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів.
Крім того, для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
Основною причиною запровадження таких заходів у компанії називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які суттєво пошкодили генерацію та мережі.
Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Графік відключення світла у Києві
Сьогодні у столиці вводять графіки вимкнення світла в обсязі кількох черг.
- 1.1 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30;
- 1.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;
- 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00 та з 13:00 до 17:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
- 5.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
- 6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.
Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Графік відключення у Київській області
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Графік відключення у Дніпропетровській області
В області є аварійні відключення світла через ворожу атаку.
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графік відключення світла в Одеській області
В Одеській області через суттєві пошкодження енергооб’єктів неможливо спрогнозувати та рівномірно розподілити відключення між споживачами і скласти чіткий графік.
У зв’язку з цим у регіоні застосовують екстрені відключення, щоб запобігти додатковим аваріям у пошкодженій енергосистемі.
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бот у Telegram;
- приватні повідомлення у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Графік відключення світла в Миколаївській області
- 1.1 – 05:30 - 08:30; 15:30 - 17:30;
- 1.2 – 12:00 - 15:30;
- 2.1 – 19:00 - 22:30;
- 2.2 – 08:30 - 12:00; 22:30 - 00:00;
- 3.1 – 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00;
- 3.2 – 12:00 - 15:30;
- 4.1 – 05:30 - 08:30; 19:00 - 20:30;
- 4.2 – 12:00 - 15:30; 19:00 - 20:30;
- 5.1 – 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00;
- 5.2 – 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00;
- 6.1 – 12:00 - 15:30;
- 6.2 – 00:00 - 01:30; 12:30 - 17:30.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Графік відключення світла у Вінницькій області
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Графіки відключення світла в Сумській області
Сьогодні зранку у "Сумиобленерго" проінформували, що за командою НЕК "Укренерго" внесено зміни в обсяг застосування графіків погодинних відключень на 08 січня.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
- на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
- в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
- у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
- у Telegram;
- у Facebook.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Години відсутності електропостачання по чергам (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 1.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 2.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 3.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30
- 5.1: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 5.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30
- 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).
Графік відключення світла у Хмельницькій області
У четвер, 8 січня, на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).
Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Графік відключення світла в Полтавській області
Сьогодні в області застосовано графіки аварійних відключень.
"8 січня отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об'ємі 5 черг", - йдеться у повідомленні "Полтаваобленерго".
Графік відключення світла в Черкаській області
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 8 січня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00
- 1.2 10:00 - 12:00, 17:00 - 19:00
- 2.1 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00
- 2.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
- 3.1 12:00 - 14:00, 19:00 - 22:00
- 3.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
- 4.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00
- 4.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00
- 5.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00
- 5.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
- 6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
- 6.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Графік відключення світла в Чернігівській області
За командою НЕК "Укренерго", 8 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ)
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графіки відключення світла у Харківській області
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 13:00-16:30
- 1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30
- 2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30
- 2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:00
- 3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00
- 3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
- 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
- 5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30
- 6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30
- 6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30
Дізнатися адресу за чергами можна за посиланням.
Графік відключення світла в Житомирській області
У четвер, 8 січня, відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", у Житомирській області з 00:00 до 23:59 запроваджуються обмеження на споживання електроенергії.
Графіки відключення світла в Кіровоградській області
Графік має такий вигляд:
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
- на офіційному сайті;
- в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
- через "Пошук відключень за адресою".
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Дізнатися свою чергу можна:
- на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
- у Viber-боті компанії;
- за посиланням.
Графік відключення світла в Тернопільській області
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Графік відключення світла у Львівський області
- Група 1.1. Електроенергії немає з 13:30 до 17:00.
- Група 1.2. Електроенергії немає з 06:00 до 10:00, з 20:30 до 24:00.
- Група 2.1. Електроенергії немає з 08:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00.
- Група 2.2. Електроенергії немає з 08:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00.
- Група 3.1. Електроенергії немає з 13:00 до 17:00.
- Група 3.2. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30.
- Група 4.1. Електроенергії немає з 17:00 до 20:30.
- Група 4.2. Електроенергії немає з 06:00 до 10:00, з 17:00 до 20:00.
- Група 5.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 10:00 до 13:30.
- Група 5.2. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30, з 17:00 до 20:00.
- Група 6.1. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30.
- Група 6.2. Електроенергії немає з 13:30 до 17:00.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів).
Графік відключення світла в Рівненській області
- підчерга 1.1. 08:00-12:00
- підчерга 1.2. 08:00-12:00
- підчерга 2.1. 10:00-14:00
- підчерга 2.2. 10:00-14:00
- підчерга 3.1. 17:00-21:00
- підчерга 3.2. 00:00-02:00, 13:00-17:00
- підчерга 4.1. 12:00-16:00
- підчерга 4.2. 12:00-16:00, 21:00-00:00
- підчерга 5.1. 14:00-17:00
- підчерга 5.2. 14:00-17:00
- підчерга 6.1. 06:00-10:00, 16:00-20:00
- підчерга 6.2. 06:00-10:00, 16:00-20:00
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
Графік відключення світла у Волинській області
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі можна переглянути на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Сьогодні, 8 січня, на Буковині не вимикатимуть світло, повідомляє "Чернівціобленерго".
"Електропостачання без обмежень для всіх груп споживачів!", - йдеться у дописі.
Графіки відключення світла в Закарпатській області
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Ситуація в енергосистемі
Росія продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.
Станом на ранок 8 січня понад мільйон мешканців Дніпропетровщини залишаються без тепла й води. Водночас у сусідньому Запоріжжі електропостачання вже вдалося відновити за графіками.
Як розповів секретар Міністерства енергетики України Сергій Суярко, ситуація в енергосистемі України є складною через постійні російські атаки, однак вона перебуває під контролем.
Тим часом голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, що похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.