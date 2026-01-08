Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Сьогодні у четвер, 8 січня, у низці регіонів України запровадили аварійні графіки відключення електроенергії. Водночас по всій країні продовжують діяти погодинні відключення світла.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що кажуть в "Укренерго"

За розпорядженням диспетчерського центру 8 січня в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів.

Крім того, для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Основною причиною запровадження таких заходів у компанії називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які суттєво пошкодили генерацію та мережі.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Графік відключення світла у Києві

Сьогодні у столиці вводять графіки вимкнення світла в обсязі кількох черг.

1.1 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30;

- світла не буде з 09:30 до 13:30; 1.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;

- світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30; 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00;

- світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00; 2.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00;

- світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00; 3.1 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

- світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00; 3.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00;

- світла не буде з 13:00 до 17:00; 4.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00 та з 13:00 до 17:00;

- світла не буде з 02:30 до 06:00 та з 13:00 до 17:00; 4.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00;

- світла не буде з 13:00 до 17:00; 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

- світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30; 5.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

- світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30; 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

- світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30; 6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Графік відключення у Київській області

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram;

у Viber;

на офіційному сайті.

Графік відключення у Дніпропетровській області

В області є аварійні відключення світла через ворожу атаку.

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області через суттєві пошкодження енергооб’єктів неможливо спрогнозувати та рівномірно розподілити відключення між споживачами і скласти чіткий графік.

У зв’язку з цим у регіоні застосовують екстрені відключення, щоб запобігти додатковим аваріям у пошкодженій енергосистемі.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бот у Telegram;

приватні повідомлення у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключення світла в Миколаївській області

1.1 – 05:30 - 08:30; 15:30 - 17:30;

1.2 – 12:00 - 15:30;

2.1 – 19:00 - 22:30;

2.2 – 08:30 - 12:00; 22:30 - 00:00;

3.1 – 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00;

3.2 – 12:00 - 15:30;

4.1 – 05:30 - 08:30; 19:00 - 20:30;

4.2 – 12:00 - 15:30; 19:00 - 20:30;

5.1 – 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00;

5.2 – 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00;

6.1 – 12:00 - 15:30;

6.2 – 00:00 - 01:30; 12:30 - 17:30.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графік відключення світла у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключення світла в Сумській області

Сьогодні зранку у "Сумиобленерго" проінформували, що за командою НЕК "Укренерго" внесено зміни в обсяг застосування графіків погодинних відключень на 08 січня.

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання по чергам (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

1.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

3.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30

5.1: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла у Хмельницькій області

У четвер, 8 січня, на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).

Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".



Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Графік відключення світла в Полтавській області

Сьогодні в області застосовано графіки аварійних відключень.

"8 січня отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об'ємі 5 черг", - йдеться у повідомленні "Полтаваобленерго".

Графік відключення світла в Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 8 січня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

1.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00

1.2 10:00 - 12:00, 17:00 - 19:00

2.1 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00

2.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

3.1 12:00 - 14:00, 19:00 - 22:00

3.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00

4.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00

4.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00

5.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00

5.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00

6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00

6.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК "Укренерго", 8 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ)

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключення світла у Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 13:00-16:30

1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30

2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30

2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:00

3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30

Дізнатися адресу за чергами можна за посиланням.

Графік відключення світла в Житомирській області

У четвер, 8 січня, відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", у Житомирській області з 00:00 до 23:59 запроваджуються обмеження на споживання електроенергії.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області

Графік має такий вигляд:

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Графік відключення світла у Львівський області

Група 1.1. Електроенергії немає з 13:30 до 17:00.

Група 1.2. Електроенергії немає з 06:00 до 10:00, з 20:30 до 24:00.

Група 2.1. Електроенергії немає з 08:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00.

Група 2.2. Електроенергії немає з 08:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00.

Група 3.1. Електроенергії немає з 13:00 до 17:00.

Група 3.2. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30.

Група 4.1. Електроенергії немає з 17:00 до 20:30.

Група 4.2. Електроенергії немає з 06:00 до 10:00, з 17:00 до 20:00.

Група 5.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 10:00 до 13:30.

Група 5.2. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30, з 17:00 до 20:00.

Група 6.1. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30.

Група 6.2. Електроенергії немає з 13:30 до 17:00.

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів).

Графік відключення світла в Рівненській області

підчерга 1.1. 08:00-12:00

підчерга 1.2. 08:00-12:00

підчерга 2.1. 10:00-14:00

підчерга 2.2. 10:00-14:00

підчерга 3.1. 17:00-21:00

підчерга 3.2. 00:00-02:00, 13:00-17:00

підчерга 4.1. 12:00-16:00

підчерга 4.2. 12:00-16:00, 21:00-00:00

підчерга 5.1. 14:00-17:00

підчерга 5.2. 14:00-17:00

підчерга 6.1. 06:00-10:00, 16:00-20:00

підчерга 6.2. 06:00-10:00, 16:00-20:00

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

для Рівного - тут;

для Рівненської області - тут;

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині діятимуть такі графіки відключення:

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі можна переглянути на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Сьогодні, 8 січня, на Буковині не вимикатимуть світло, повідомляє "Чернівціобленерго".

"Електропостачання без обмежень для всіх груп споживачів!", - йдеться у дописі.

Графіки відключення світла в Закарпатській області

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.