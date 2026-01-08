ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Четвер 08 січня 2026 09:44
UA EN RU
Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України Ілюстративне фото: відключення світла діятимуть у всіх областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у четвер, 8 січня, у низці регіонів України запровадили аварійні графіки відключення електроенергії. Водночас по всій країні продовжують діяти погодинні відключення світла.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що кажуть в "Укренерго"

За розпорядженням диспетчерського центру 8 січня в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів.

Крім того, для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Основною причиною запровадження таких заходів у компанії називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які суттєво пошкодили генерацію та мережі.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Графік відключення світла у Києві

Сьогодні у столиці вводять графіки вимкнення світла в обсязі кількох черг.

  • 1.1 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;
  • 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00 та з 13:00 до 17:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Графік відключення у Київській області

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Графік відключення у Дніпропетровській області

В області є аварійні відключення світла через ворожу атаку.

Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей УкраїниСвітло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області через суттєві пошкодження енергооб’єктів неможливо спрогнозувати та рівномірно розподілити відключення між споживачами і скласти чіткий графік.

У зв’язку з цим у регіоні застосовують екстрені відключення, щоб запобігти додатковим аваріям у пошкодженій енергосистемі.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бот у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключення світла в Миколаївській області

  • 1.1 – 05:30 - 08:30; 15:30 - 17:30;
  • 1.2 – 12:00 - 15:30;
  • 2.1 – 19:00 - 22:30;
  • 2.2 – 08:30 - 12:00; 22:30 - 00:00;
  • 3.1 – 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00;
  • 3.2 – 12:00 - 15:30;
  • 4.1 – 05:30 - 08:30; 19:00 - 20:30;
  • 4.2 – 12:00 - 15:30; 19:00 - 20:30;
  • 5.1 – 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00;
  • 5.2 – 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00;
  • 6.1 – 12:00 - 15:30;
  • 6.2 – 00:00 - 01:30; 12:30 - 17:30.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графік відключення світла у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключення світла в Сумській області

Сьогодні зранку у "Сумиобленерго" проінформували, що за командою НЕК "Укренерго" внесено зміни в обсяг застосування графіків погодинних відключень на 08 січня.

Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

  • на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
  • в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
  • у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
  • у Telegram;
  • у Facebook.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання по чергам (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 1.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 2.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 3.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30
  • 5.1: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 5.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30
  • 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла у Хмельницькій області

У четвер, 8 січня, на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).

Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".
Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Графік відключення світла в Полтавській області

Сьогодні в області застосовано графіки аварійних відключень.

"8 січня отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об'ємі 5 черг", - йдеться у повідомленні "Полтаваобленерго".

Графік відключення світла в Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 8 січня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00
  • 1.2 10:00 - 12:00, 17:00 - 19:00
  • 2.1 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00
  • 2.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
  • 3.1 12:00 - 14:00, 19:00 - 22:00
  • 3.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
  • 4.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00
  • 4.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00
  • 5.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00
  • 5.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
  • 6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
  • 6.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК "Укренерго", 8 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ)

Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Графіки відключення світла у Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 13:00-16:30
  • 1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30
  • 2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30
  • 2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:00
  • 3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00
  • 3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
  • 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
  • 5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30
  • 6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30
  • 6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30

Дізнатися адресу за чергами можна за посиланням.

Графік відключення світла в Житомирській області

У четвер, 8 січня, відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", у Житомирській області з 00:00 до 23:59 запроваджуються обмеження на споживання електроенергії.

Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Графіки відключення світла в Кіровоградській області

Графік має такий вигляд:

Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Дізнатися свою чергу можна:

  • на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
  • у Viber-боті компанії;
  • за посиланням.

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Графік відключення світла у Львівський області

  • Група 1.1. Електроенергії немає з 13:30 до 17:00.
  • Група 1.2. Електроенергії немає з 06:00 до 10:00, з 20:30 до 24:00.
  • Група 2.1. Електроенергії немає з 08:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00.
  • Група 2.2. Електроенергії немає з 08:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00.
  • Група 3.1. Електроенергії немає з 13:00 до 17:00.
  • Група 3.2. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30.
  • Група 4.1. Електроенергії немає з 17:00 до 20:30.
  • Група 4.2. Електроенергії немає з 06:00 до 10:00, з 17:00 до 20:00.
  • Група 5.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 10:00 до 13:30.
  • Група 5.2. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30, з 17:00 до 20:00.
  • Група 6.1. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30.
  • Група 6.2. Електроенергії немає з 13:30 до 17:00.

Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Дізнатись свою чергу відключень можна:

  • на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів).

Графік відключення світла в Рівненській області

  • підчерга 1.1. 08:00-12:00
  • підчерга 1.2. 08:00-12:00
  • підчерга 2.1. 10:00-14:00
  • підчерга 2.2. 10:00-14:00
  • підчерга 3.1. 17:00-21:00
  • підчерга 3.2. 00:00-02:00, 13:00-17:00
  • підчерга 4.1. 12:00-16:00
  • підчерга 4.2. 12:00-16:00, 21:00-00:00
  • підчерга 5.1. 14:00-17:00
  • підчерга 5.2. 14:00-17:00
  • підчерга 6.1. 06:00-10:00, 16:00-20:00
  • підчерга 6.2. 06:00-10:00, 16:00-20:00

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

  • для Рівного - тут;
  • для Рівненської області - тут;

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині діятимуть такі графіки відключення:

Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі можна переглянути на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Сьогодні, 8 січня, на Буковині не вимикатимуть світло, повідомляє "Чернівціобленерго".

"Електропостачання без обмежень для всіх груп споживачів!", - йдеться у дописі.

Графіки відключення світла в Закарпатській області

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

Світло вимикають аварійно і за графіками: список для всіх областей України

Ситуація в енергосистемі

Росія продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.

Станом на ранок 8 січня понад мільйон мешканців Дніпропетровщини залишаються без тепла й води. Водночас у сусідньому Запоріжжі електропостачання вже вдалося відновити за графіками.

Як розповів секретар Міністерства енергетики України Сергій Суярко, ситуація в енергосистемі України є складною через постійні російські атаки, однак вона перебуває під контролем.

Тим часом голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, що похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Війна в Україні Вимкнення світла Блекаут
Новини
У Дніпрі продовжили канікули та готують автобуси замість трамваїв через блекаут
У Дніпрі продовжили канікули та готують автобуси замість трамваїв через блекаут
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка