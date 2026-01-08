ua en ru
Свет выключают аварийно и по графикам: список для всех областей Украины

Четверг 08 января 2026 09:44
Свет выключают аварийно и по графикам: список для всех областей Украины Иллюстративное фото: отключения света будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в четверг, 8 января, в ряде регионов Украины ввели аварийные графики отключения электроэнергии. В то же время по всей стране продолжают действовать почасовые отключения света.

Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорят в "Укрэнерго"

По распоряжению диспетчерского центра 8 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ) для бытовых потребителей.

Кроме того, для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Основной причиной введения таких мер в компании называют последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, которые существенно повредили генерацию и сети.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться.

График отключения света в Киеве

Сегодня в столице вводят графики отключения света в объеме нескольких очередей.

  • 1.1 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;
  • 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 22:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 22:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00 и с 13:00 до 17:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30.

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

График отключения в Киевской области

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

График отключения в Днепропетровской области

В области есть аварийные отключения света из-за вражеской атаки.

Свет выключают аварийно и по графикам: список для всех областей УкраиныСвет выключают аварийно и по графикам: список для всех областей Украины

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

График отключения света в Одесской области

В Одесской области из-за существенных повреждений энергообъектов невозможно спрогнозировать и равномерно распределить отключения между потребителями и составить четкий график.

В связи с этим в регионе применяют экстренные отключения, чтобы предотвратить дополнительные аварии в поврежденной энергосистеме.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бот в Telegram;
  • личные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключения света в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключения света в Сумской области

Сегодня утром в "Сумыоблэнерго" проинформировали, что по команде НЭК "Укрэнерго" внесены изменения в объем применения графиков почасовых отключений на 08 января.

Свет выключают аварийно и по графикам: список для всех областей Украины

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

  • на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
  • в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
  • в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
  • в Telegram;
  • в Facebook.

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (с учетом 30 минут на переключение):

  • 1.1: 00:00 - 02:00, 07:30 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 1.2: 00:00 - 02:00, 07:30 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 2.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 2.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 3.1: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 4.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30
  • 5.1: 00:00 - 00:30, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 5.2: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 23:30
  • 6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Хмельницкой области

В четверг, 8 января, в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).

Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".
Свет выключают аварийно и по графикам: список для всех областей Украины

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

График отключения света в Полтавской области

Сегодня в области применены графики аварийных отключений.

"8 января получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в объеме 5 очередей", - говорится в сообщении "Полтаваоблэнерго".

График отключения света в Черкасской области

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 8 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00
  • 1.2 10:00 - 12:00, 17:00 - 19:00
  • 2.1 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00
  • 2.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
  • 3.1 12:00 - 14:00, 19:00 - 22:00
  • 3.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
  • 4.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00
  • 4.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00
  • 5.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00
  • 5.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
  • 6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
  • 6.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК "Укрэнерго", 8 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ)

Свет выключают аварийно и по графикам: список для всех областей Украины

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Графики отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 13:00-16:30
  • 1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30
  • 2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30
  • 2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:00
  • 3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00
  • 3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
  • 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
  • 5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30
  • 6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30
  • 6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30

Узнать адрес по очередям можно по ссылке.

График отключения света в Житомирской области

В четверг, 8 января, в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", в Житомирской области с 00:00 до 23:59 вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

Свет выключают аварийно и по графикам: список для всех областей Украины

График отключения света во Львовской области

  • Группа 1.1. Электроэнергии нет с 13:30 до 17:00.
  • Группа 1.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 10:00, с 20:30 до 24:00.
  • Группа 2.1. Электроэнергии нет с 08:00 до 10:00, с 13:30 до 17:00.
  • Группа 2.2. Электроэнергии нет с 08:00 до 10:00, с 13:30 до 17:00.
  • Группа 3.1. Электроэнергии нет с 13:00 до 17:00.
  • Группа 3.2. Электроэнергии нет с 10:00 до 13:30.
  • Группа 4.1 Электроэнергии нет с 17:00 до 20:30.
  • Группа 4.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 10:00, с 17:00 до 20:00.
  • Группа 5.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 10:00 до 13:30.
  • Группа 5.2. Электроэнергии нет с 10:00 до 13:30, с 17:00 до 20:00.
  • Группа 6.1. Электроэнергии нет с 10:00 до 13:30.
  • Группа 6.2. Электроэнергии нет с 13:30 до 17:00.

Свет выключают аварийно и по графикам: список для всех областей Украины

Узнать свою очередь отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей).

График отключения света в Ровенской области

  • подчерк 1.1. 08:00-12:00
  • подчередь 1.2. 08:00-12:00
  • подчередь 2.1. 10:00-14:00
  • подчередь 2.2. 10:00-14:00
  • подчередь 3.1. 17:00-21:00
  • подчередь 3.2. 00:00-02:00, 13:00-17:00
  • подчередь 4.1. 12:00-16:00
  • подчередь 4.2. 12:00-16:00, 21:00-00:00
  • подчередь 5.1. 14:00-17:00
  • подчередь 5.2. 14:00-17:00
  • подчередь 6.1. 06:00-10:00, 16:00-20:00
  • подочередь 6.2. 06:00-10:00, 16:00-20:00

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать такие графики отключения:

Свет выключают аварийно и по графикам: список для всех областей Украины

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе можно посмотреть на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

График отключения света в Черновицкой области

Сегодня, 8 января, на Буковине не будут выключать свет, сообщает "Черновцыоблэнерго".

"Электроснабжение без ограничений для всех групп потребителей!", - говорится в заметке.

Графики отключения света в Закарпатской области

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

Свет выключают аварийно и по графикам: список для всех областей Украины

Ситуация в энергосистеме

Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.

По состоянию на утро 8 января более миллиона жителей Днепропетровщины остаются без тепла и воды. В то же время в соседнем Запорожье электроснабжение уже удалось восстановить по графикам.

Как рассказал секретарь Министерства энергетики Украины Сергей Суярко, ситуация в энергосистеме Украины является сложной из-за постоянных российских атак, однако она находится под контролем.

Между тем председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко объяснил, что похолодание до -23 градусов само по себе не является критическим фактором для энергосистемы Украины. Основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики.

