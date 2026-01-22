Світло відключатимуть у всіх областях: "Укренерго" визначилось з графіками на 23 січня
У п'ятницю, 23 січня, погодинні відключення світла діятимуть в усіх областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Завтра для побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.
Зазначається, що причиною відключень електроенергії є наслідки ворожих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
"Укренерго" закликало всіх українців ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.
Ситуація зі світлом в Україні
Нагадаємо, в ніч на 20 січня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні. Унаслідок удару були пошкоджені енергетичні об'єкти.
В середу, 21 січня, енергетики змогли заживити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після російської атаки, але ситуація з електрикою все одно залишається складною.
Міністр енергетики Денис Шмигаль пообіцяв, що найближчим часом Київ перейде від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.
В ніч на сьогодні РФ знову атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах. Зафіксовані знеструмлення в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Крім того, внаслідок нічної атаки місто Чорноморськ на Одещині залишилось без електропостачання та опалення.
Внаслідок критичного дефіциту потужності у більшості областей України наразі запроваджені аварійні знеструмлення.
Детальніше про регіони з графіками та екстреними відключеннями - у матеріалі РБК-Україна.