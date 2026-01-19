Світло відключатимуть в усіх областях: в "Укренерго" попередили про графіки на 20 січня

Ситуація в енергетиці України

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 19 січня, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області: пошкоджено п’ять ключових об’єктів, без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.

В Одесі також сильно понівечений енергооб’єкт ДТЕК після нічної атаки російських безпілотників.

Станом на ранок, 19 січня, без електропостачання залишалися споживачі в Чернігівській, Одеській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Раніше, 14 січня український президент Володимир Зеленський заявив, що через масштабні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні було ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетичній сфері.

Вже 16 січня Кабінет міністрів затвердив оновлені правила, які передбачають можливість пом’якшення комендантської години в окремих населених пунктах та громадах, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці.

У суботу, 17 січня, Зеленський заявив, що українська розвідка має дані про підготовку нових російських ударів по енергооб’єктах та інфраструктурі України.

Згідно з інформацією ГУР, Кремль розглядає, зокрема, можливі атаки на підстанції атомних електростанцій.