Курс долара Економіка Авто Tech

Світло відключатимуть в усіх областях: в "Укренерго" попередили про графіки на 20 січня

Фото: обмеження 20 січня торкнуться всіх областей (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У вівторок, 20 січня, в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" нагадали, що причиною запровадження таких заходів є наслідки масованих комбінованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Дізнатися про зміни у часі та обсязі застосування відключень можна на офіційних сторінках обленерго або ДТЕК.

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.

Ситуація в енергетиці України

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 19 січня, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області: пошкоджено п’ять ключових об’єктів, без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.

В Одесі також сильно понівечений енергооб’єкт ДТЕК після нічної атаки російських безпілотників.

Станом на ранок, 19 січня, без електропостачання залишалися споживачі в Чернігівській, Одеській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Раніше, 14 січня український президент Володимир Зеленський заявив, що через масштабні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні було ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетичній сфері.

Вже 16 січня Кабінет міністрів затвердив оновлені правила, які передбачають можливість пом’якшення комендантської години в окремих населених пунктах та громадах, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці.

У суботу, 17 січня, Зеленський заявив, що українська розвідка має дані про підготовку нових російських ударів по енергооб’єктах та інфраструктурі України.

Згідно з інформацією ГУР, Кремль розглядає, зокрема, можливі атаки на підстанції атомних електростанцій.

УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергія