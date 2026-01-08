Світло відключатимуть в усіх областях: "Укренерго" попередило про графіки на 9 січня

Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, РФ продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.

Станом на вечір 8 січня близько 500 тисяч родин на Дніпропетровщині залишаються без світла. Усі міські лікарні Дніпра перевели на автономне живлення від генераторів, а шкільні канікули продовжили ще на два дні.

Зазначимо, енергетикам вдалось повністю повернути світло для жителів Запорізької області, але громадян закликають не користуватись потужними побутовими приладами через дефіцит електроенергії.

Як розповів секретар Міністерства енергетики України Сергій Суярко, ситуація в енергосистемі України є складною через постійні російські атаки, однак вона перебуває під контролем.

Тим часом голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, що похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.