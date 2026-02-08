Світло за графіком, але не всюди. Що буде з відключеннями в Україні 9 лютого

Що зі світлом в Україні

Нагадаємо, що в ніч на 7 лютого російські окупанти вчергове здійснили комбінований удар по Україні. Для своїх атак ворог застосував стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні дрони.

Тієї ночі росіяни били по різних регіонах України, однак основною ціллю стали саме західні області. В "Укренерго" повідомляли про масовану атаку на об'єкти енергосистеми, через що у більшості регіонів ввели аварійні відключення світла.

За даними кабміну, під удар потрапили підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.

Ба більше, у ДТЕК ввечері повідомили, що у Києві світло подають лише на 1,5-2 години на добу, додавши, що найближчі дні будуть важкими.

Однак на щастя, енергетикам вдалось стабілізувати систему, тож зранку 8 лютого Київ повернувся до тимчасових графіків відключень.