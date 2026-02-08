Світло за графіком, але не всюди. Що буде з відключеннями в Україні 9 лютого

Завтра у понеділок, 8 лютого, у більшості областей України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Проте у деяких регіонах продовжуються аварійні знеструмлення.

"9 лютого протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні. Водночас у компанії додали, що в окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі - продовжать застосовуватись аварійні знеструмлення. Причиною запровадження обмежень стало наслідки російських атак по енергосистемі України. Наразі енергетики продовжують робити усе можливе, щоб якнайшвидше повернути графіки прогнозованих відключень в усіх регіонах. Також в "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тож час та обсяг застосувань знеструмлень українці можуть дізнатись на офіційних сторінках обленерго своїх областей. "Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - резюмували у компанії.