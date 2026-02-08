Світло за графіком, але не всюди. Що буде з відключеннями в Україні 9 лютого
Завтра у понеділок, 8 лютого, у більшості областей України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Проте у деяких регіонах продовжуються аварійні знеструмлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
"9 лютого протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.
Водночас у компанії додали, що в окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі - продовжать застосовуватись аварійні знеструмлення.
Причиною запровадження обмежень стало наслідки російських атак по енергосистемі України. Наразі енергетики продовжують робити усе можливе, щоб якнайшвидше повернути графіки прогнозованих відключень в усіх регіонах.
Також в "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тож час та обсяг застосувань знеструмлень українці можуть дізнатись на офіційних сторінках обленерго своїх областей.
"Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - резюмували у компанії.
Що зі світлом в Україні
Нагадаємо, що в ніч на 7 лютого російські окупанти вчергове здійснили комбінований удар по Україні. Для своїх атак ворог застосував стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні дрони.
Тієї ночі росіяни били по різних регіонах України, однак основною ціллю стали саме західні області. В "Укренерго" повідомляли про масовану атаку на об'єкти енергосистеми, через що у більшості регіонів ввели аварійні відключення світла.
За даними кабміну, під удар потрапили підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.
Ба більше, у ДТЕК ввечері повідомили, що у Києві світло подають лише на 1,5-2 години на добу, додавши, що найближчі дні будуть важкими.
Однак на щастя, енергетикам вдалось стабілізувати систему, тож зранку 8 лютого Київ повернувся до тимчасових графіків відключень.