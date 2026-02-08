ua en ru
Свет по графику, но не везде. Что будет с отключениями в Украине 9 февраля

Воскресенье 08 февраля 2026 19:35
Свет по графику, но не везде. Что будет с отключениями в Украине 9 февраля
Автор: Эдуард Ткач

Завтра в понедельник, 8 февраля, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Однако в некоторых регионах продолжаются аварийные обесточивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Читайте также: Под ударом основа энергосистемы, Украина после атаки РФ срочно просит помощи Польши

"9 февраля в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

В то же время в компании добавили, что в отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме - продолжат применяться аварийные обесточивания.

Причиной введения ограничений стало последствия российских атак по энергосистеме Украины. Сейчас энергетики продолжают делать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть графики прогнозируемых отключений во всех регионах.

Также в "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применений обесточиваний украинцы могут узнать на официальных страницах облэнерго своих областей.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - резюмировали в компании.

Что со светом в Украине

Напомним, что в ночь на 7 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированный удар по Украине. Для своих атак враг применил стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные дроны.

Той ночью россияне били по разным регионам Украины, однако основной целью стали именно западные области. В "Укрэнерго" сообщали о массированной атаке на объекты энергосистемы, из-за чего в большинстве регионов ввели аварийные отключения света.

По данным кабмина, под удар попали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.

Более того, в ДТЭК вечером сообщили, что в Киеве свет подают только на 1,5-2 часа в сутки, добавив, что ближайшие дни будут тяжелыми.

Однако к счастью, энергетикам удалось стабилизировать систему, поэтому утром 8 февраля Киев вернулся к временным графикам отключений.

