Без світла сьогодні не всі: графіки відключень у різних областях України (повний список)

На сьогодні - п'ятницю, 12 грудня - графіки погодинних відключень електроенергії було запроваджено в усіх регіонах. Однак згідно з оновленими даними, світло впродовж дня будуть вимикати не у всіх областях.

Докладніше про ситуацію з відключеннями електроенергії по Україні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Про що розповіли в НЕК "Укренерго" напередодні

Згідно з інформацією прес-служби Національної енергетичної компанії "Укренерго" щодо відключення електроенергії впродовж п'ятниці, 12 грудня, в усіх регіонах України заплановані:

графіки погодинних відключень (ГПВ);

графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Зазначається водночас, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - підсумували в НЕК.

Публікація НЕК "Укренерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

В яких областях України світла сьогодні найбільше

Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою на території Волинської області можна по-різному:

на офіційному сайті;

у чат-боті у Viber;

у Facebook.

Українцям пояснили, що в інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.

"Якщо НЕК "Укренерго" скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується", - додали у ПрАТ.

Згідно з оновленим ГПВ на 12 грудня, світла сьогодні у деяких локаціях не було зовсім недовго й подальші відключення наразі не плануються.

ГПВ на 12 грудня у Волинській області (інфографіка: energy.volyn.ua)

Схожа ситуація сьогодні також у Львівській області. Кілька черг споживачів були без електроенергії зранку впродовж близько пів години. При цьому далі місцеві мешканці мають бути, попередньо, зі світлом.

Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").

Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.

Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго":

у Telegram;

у Viber.

ГПВ на 12 грудня у Львівській області (інфографіка: poweron.loe.lviv.ua)

Так само зі світлом впродовж дня мають бути споживачі в Івано-Франківської області.

Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень можна:

на офіційному сайті;

на сторінці "Графіки вимкнень";

у чат-боті у Viber.

ГПВ на 12 грудня в Івано-Франківській області (інфографіка: oe.if.ua)

Заплановані впродовж дня відключення світла, але також нетривалі - у Закарпатській області.

Згідно з даними ПрАТ "Закарпаттяобленерго", актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення електроенергії можна знайти на офіційному сайті або у Telegram.

Крім того, перевірити свою чергу та вид обмежень електропостачання, або ж уточнити інформацію можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

ГПВ на 12 грудня у Закарпатській області (інфографіка: t.me/zakarpatenergyofficial)

У Тернопільській області, згідно з попередніми даними АТ "Тернопільобленерго", також не планувалось сьогодні занадто тривалих відключень електроенергії.

В цілому ж з актуальними графіками відключення світла в області можна ознайомитись:

на офіційному сайті (у розділі "Перерви в електропостачанні");

у Facebook.

Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

ГПВ на 12 грудня у Тернопільській області (інфографіка: toe.com.ua)

Що відомо про відключення світла в Києві

Згідно з даними ДТЕК Київські електромережі, у Києві впродовж 12 грудня з 00:00 до 23:59 діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії.

Повідомлення ДТЕК на сайті компанії (скриншот: dtek-kem.com.ua)

Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня в Києві (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Що відомо про відключення світла у Київській області

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня в Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", ГПВ на 12 грудня заплановані з 00:00 - 24:00.

Знайти актуальні графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Крім того, у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Публікація АТ "Вінницяобленерго" у Facebook (скриншот: facebook.com/vinoblenergo)

Графіки відключень у Дніпропетровській області

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Житомирській області

Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Графіки відключень у Запорізькій області

Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня у Запорізькій області (фрагмент публікації: facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo)

Графіки відключень у Кіровоградській області

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)

Графіки відключень у Черкаській області

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня у Черкаській області (скриншот: facebook.com/patcherkasyoblenergo)

Графіки відключень у Миколаївській області

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня в Миколаївській області (скриншот: off.energy.mk.ua)

Що відомо про відключення світла в Одеській області

Згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, через локальну аварію в мережі електропостачання сьогодні зникло у частині Одеського, Пересипського та Приморського районів.

"Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - повідомили клієнтам.

Повідомлення ДТЕК на сайті компанії (скриншот: dtek-oem.com.ua)

Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня в Одеській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Полтавській області

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Фрагмент графіків відключень на 12 грудня у Полтавській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Що відомо про відключення у Рівненській області

Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", у зв'язку з аварійною ситуацією в мережі тимчасово діють обмеження в електропостачанні для споживачів населених пунктів: Колоденка, Порозове, Корнин, Тайкури, Загороща, Глинки та частково Біла Криниця.

"Наші фахівці вже працюють на місці й роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Дякуємо вам за розуміння та терпіння", - додали у ПрАТ.

Публікація "Рівнеобленерго" (скриншот: facebook.com/roe.vsei.ua)

Тим часом із графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:

на офіційному сайті:

у Facebook.

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня у Рівненській області (фрагмент публікації: facebook.com/roe.vsei.ua)

Графіки відключень у Сумській області

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", у застосуванні ГПВ у Сумській області на 12 грудня відбулись оновлення з 10:00 (відповідно до обсягу, доведеного командою з НЕК "Укренерго").

Дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Опубліковані після оновлення графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Оновлені графіки відключень на 12 грудня у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)

Графіки відключень у Харківській області

Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень можна ознайомитись за посиланням.

Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня у Харківській області (фрагмент публікації обленерго: t.me/kharkivenergy)

Графіки відключень у Хмельницькій області

Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня у Хмельницькій області (інфографіка: hoe.com.ua)

Графіки відключень у Чернівецькій області

Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня у Чернівецькій області (інфографіка: oblenergo.cv.ua)

Графіки відключень у Чернігівській області

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 12 грудня у Чернігівській області (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)