Світла немає, а в сусідів є? Міненерго пояснило, що таке черги відключень і як працюють

Яка різниця між ГОП і ГПВ в Україні

У Міненерго розповіли, що порушення режиму роботи об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України може виникати внаслідок:

дефіциту електричної потужності;

та/або порушення граничних перетоків потужності;

або недопустимого перевантаження устаткування.

У такій ситуації (з метою збалансування роботи ОЕС України) застосовуються графіки обмеження споживання електричної потужності - ГОП.

До них залучаються:

всі промислові споживачі;

споживачі інших груп з приєднаною потужністю 300 кВт.

Тим часом у разі недостатності введених обсягів застосованих ГОП (або недостатньої ефективності їх введення) застосовуються графіки погодинного відключення - ГПВ.

До ГПВ включають:

споживачів, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури;

побутових споживачів (населення);

непобутових споживачів.

Що таке черги відключень електроенергії

Українцям повідомили, що ГПВ розподіляються на 6 рівних черг (які споживають певну кількість МВт). При цьому кожна з них складається із 2 рівних підчерг.

Тобто черги відключень - це групи споживачів електроенергії, які підлягають відключенню світла (для збалансування роботи ОЕС України в умовах дефіциту електричної потужності через пошкодження енергетичної інфраструктури в результаті масованих ворожих обстрілів).

"Навіть в одному будинку під'їзди можуть належати до різних черг, якщо вони під'єднані до різних ліній", - нагадали громадянам.

Водночас не залучаються до черг ГПВ споживачі, які належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури (військові об'єкти, лікарні, водоканали тощо).

У Міненерго пояснили, що така система дозволяє:

уникнути перевантаження електромережі;

забезпечити збалансованість енергосистеми;

забезпечити стабільність постачання електроенергії.

Що таке черга відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Як довго може не бути світла при застосуванні ГПВ

Громадянам повідомили, що на період дії воєнного стану (та впродовж 12 місяців з дня його припинення чи скасування) максимальна одноразова тривалість перерви в електропостачанні споживачів під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин.

"Із можливим відхиленням не більше, ніж 1 годину, незалежно від температури зовнішнього повітря", - уточнили в Міненерго.

Тим часом подальший період електрозабезпечення повинен бути не менше 2 годин (без врахування часу на перемикання).

При цьому час на перемикання - не повинен перевищувати 30 хвилин.

Як зростає тривалість відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Як визначають, скільки черг ГПВ застосовувати

Те, скільки черг ГПВ застосовувати у різних регіонах (залежно від обсягу дефіциту електричної потужності), визначає головний диспетчер НЕК "Укренерго".

Це дозволяє забезпечити баланс між виробництвом і споживанням електричної енергії.

Якщо ж потужність в енергосистемі збільшується, то й кількість черг (та їх тривалість) може зменшитися.

У Міненерго уточнили, що споживання в різних областях України відрізняється та залежить від кількості:

промислових підприємств;

підприємств критичної інфраструктури;

побутових споживачів.

Хто визначає, скільки черг ГПВ застосовувати і яким буде графік відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Насамкінець у відомстві наголосили, що черги відключень є важливим інструментом для управління енергетичними ресурсами, особливо в умовах воєнного стану, що дозволяє:

забезпечити збалансованість енергосистеми;

уникнути масштабних аварій.

Публікація Міненерго (скриншот: facebook.com/minenergoUkraine)