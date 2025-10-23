Света нет, а у соседей есть? Минэнерго объяснило, что такое очереди отключений и как работают

Какая разница между ГОМ и ГПО в Украине

В Минэнерго рассказали, что нарушение режима работы объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины может возникать вследствие:

дефицита электрической мощности;

и/или нарушения предельных перетоков мощности;

или недопустимой перегрузки оборудования.

В такой ситуации (с целью сбалансирования работы ОЭС Украины) применяются графики ограничения потребления электрической мощности - ГОМ.

К ним привлекаются:

все промышленные потребители;

потребители других групп с присоединенной мощностью 300 кВт.

Между тем в случае недостаточности введенных объемов примененных ГОМ (или недостаточной эффективности их введения) применяются графики почасового отключения - ГПО.

В ГПО включают:

потребителей, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры;

бытовых потребителей (население);

небытовых потребителей.

Что такое очереди отключений электроэнергии

Украинцам сообщили, что ГПО распределяются на 6 равных очередей (которые потребляют определенное количество МВт). При этом каждая из них состоит из 2 равных подочередей.

То есть очереди отключений - это группы потребителей электроэнергии, которые подлежат отключению света (для сбалансирования работы ОЭС Украины в условиях дефицита электрической мощности из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированных вражеских обстрелов).

"Даже в одном доме подъезды могут принадлежать к разным очередям, если они подключены к разным линиям", - напомнили гражданам.

В то же время не привлекаются к очередям ГПО потребители, которые относятся к перечню объектов критической инфраструктуры (военные объекты, больницы, водоканалы и т.д.).

В Минэнерго объяснили, что такая система позволяет:

избежать перегрузки электросети;

обеспечить сбалансированность энергосистемы;

обеспечить стабильность поставок электроэнергии.

Что такое очередь отключений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)

Как долго может не быть света при применении ГПО

Гражданам сообщили, что на период действия военного положения (и в течение 12 месяцев со дня его прекращения или отмены) максимальная одноразовая продолжительность перерыва в электроснабжении потребителей при применении ГПО не может превышать 6 часов.

"С возможным отклонением не более 1 часа, независимо от температуры наружного воздуха", - уточнили в Минэнерго.

Между тем дальнейший период электрообеспечения должен быть не менее 2 часов (без учета времени на переключение).

При этом время на переключение - не должно превышать 30 минут.

Как растет продолжительность отключений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)

Как определяют, сколько очередей ГПО применять

То, сколько очередей ГПО применять в разных регионах (в зависимости от объема дефицита электрической мощности), определяет главный диспетчер НЭК "Укрэнерго".

Это позволяет обеспечить баланс между производством и потреблением электрической энергии.

Если же мощность в энергосистеме увеличивается, то и количество очередей (и их продолжительность) может уменьшиться.

В Минэнерго уточнили, что потребление в разных областях Украины отличается и зависит от количества:

промышленных предприятий;

предприятий критической инфраструктуры;

бытовых потребителей.

Кто определяет, сколько очередей ГПО применять и каким будет график отключений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)

В завершение в ведомстве отметили, что очереди отключений являются важным инструментом для управления энергетическими ресурсами, особенно в условиях военного положения, что позволяет:

обеспечить сбалансированность энергосистемы;

избежать масштабных аварий.

Публикация Минэнерго (скриншот: facebook.com/minenergoUkraine)