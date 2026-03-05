Мінус 1 гривня на літрі. Де найдешевше заправитися: свіжі ціни на АЗС

Ціни на пальне на популярних АЗС 5 березня майже не змінилися. Втім, одна мережа знизила вартість бензину і дизеля на 1 грн за літр.

РБК-Україна зібрало актуальний список цін та розповідає, де зараз найдешевше заправитися.

Список цін на АЗС на 5 березня

ОККО:

Бензин Pulls 100 - 80,99 грн

Бензин Pulls 95 - 73,99 грн

Бензин А-95 Євро - 70,99 грн

ДП Pulls - 73,99 грн

ДП Євро - 70,99 грн

Газ - 41,99 грн

Ціни вказані з сайту ОККО, які найчастіше трапляються на заправках мережі.

WOG:

Бензин 100 - 80,99 грн

Бензин 95 (Mustang) - 73,99 грн

Бензин 95 Євро - 70,99 грн

ДП Євро-5 - 70,99 грн

ДП Mustang - 73,99 грн

Газ - 41,98 грн

Варто зауважити, що ціна на конкретній АЗС може відрізнятися від середньої ціни по Україні.

SOCAR:

Бензин NANO 100 - 80,99 грн

Бензин NANO 95 - 74,99 грн

Бензин А-95 - 70,99 грн

ДП NANO Extro - 75,99 грн

ДП NANO - 71,99 грн

Газ - 41,98 грн

Ціни вказані з сайту мережі SOCAR.

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 77,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 71,99

Бензин 95 - 68,99 грн

Бензин 92 - 65,99 грн

ДП (Energy) - 72,99 грн

ДП - 68,99 грн

Газ - 40,99 грн

Ціни вказані з мобільного додатка "Укрнафти".

Що змінилося за добу

Порівняно з 4 березня, ціни на ОККО, WOG та SOCAR не змінилися. Водночас у мережі "Укрнафта" пальне подешевшало на 1 грн за літр.

Бензин 98 (Energy) - з 78,99 до 77,99 грн

Бензин 95 (Energy) - з 72,99 до 71,99 грн

Бензин 95 - з 69,99 до 68,99 грн

Бензин 92 - з 66,99 до 65,99 грн

ДП (Energy) - з 73,99 до 72,99 грн

ДП - з 69,99 до 68,99 грн

Ціна на автогаз у мережі залишилася без змін - 40,99 грн за літр.

Де пальне дешевше, а де дорожче

Найвигідніші ціни серед великих мереж зберігаються на "Укрнафті":

Бензин А-95 - 68,99 грн

Дизель - 68,99 грн

Газ - 40,99 грн

Для порівняння, на ОККО та WOG бензин А-95 коштує 70,99 грн, а дизель - 70,99 грн.

Найдорожче дизельне пальне серед розглянутих мереж пропонує SOCAR - до 75,99 грн за літр (ДП NANO Extro).

Стрибок цін на АЗС: що сталося

Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігалося поступове зростання цін на пальне на автозаправках. Подорожчання торкнулося бензину, дизеля та автогазу, і його фіксували у більшості великих мереж АЗС. Вартість пального залежала від мережі та регіону, однак загальна тенденція була до підвищення.

Зокрема, ціни на преміальний бензин підскочили до 81 грн за літр, тоді як найдешевший бензин А-95 та дизель у великих мережах - WOG, ОККО та SOCAR перебив позначку за 70 і вище.

Експерти пояснювали таку динаміку кількома факторами. Загострення ситуації на Близькому Сході, яке вплинуло на світові ціни на нафтопродукти.

Іншим фактором стала підвищена активність водіїв. Попит на пальне зріс до 50%. Водночас фахівці наголошують - реального дефіциту пального в Україні немає, а постачання тривають.

Разом із тим головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявляв, що фактичне зростання цін на АЗС може перевищувати об’єктивні ринкові фактори.

За його оцінками, з урахуванням підвищення акцизу, коливань курсу та подорожчання нафтопродуктів на кордоні бензин мав би зрости в ціні до 2 грн, а дизель - до 2,60 грн, тоді як реальне підвищення становило 4-4,50 грн за літр.

Антимонопольний комітет вже відреагував та обіцяє перевірити паливний ринок, щоб з’ясувати, чи були порушення під час підвищення цін на АЗС.