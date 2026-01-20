Без світла 87% області. Чернігівщина перейшла на спецграфік відключень

Нічний обстріл України

Нагадаємо, у ніч на сьогодні Росія завдала масованого удару по Києву та кількох інших українських містах, зокрема, по Рівному, Вінниці, Дніпру, Запоріжжю та Одесі, а також по ключових енергооб’єктах.

У Повітряних силах розповіли, що ворог застосував ракети "Циркон", "Іскандер", крилаті ракети та сотні безпілотників. Основний удар ворога був спрямований на Київську область.

Після нічного масованого удару країни-агресорки тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C.Крім того, у столиці залишаються проблеми з водопостачанням: частина районів - без води, а в частині - знижений тиск.

Раніше, 14 січня, український президент Володимир Зеленський заявив, що через масштабні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні було ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетичній сфері.

Про всі наслідки масованого нічного обстрілу України в ніч на 20 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.