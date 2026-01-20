Без світла 87% області. Чернігівщина перейшла на спецграфік відключень

У Чернігівській області діє спеціальний графік аварійних відключень (СГАВ) через те, що зараз без світла перебувають 87% споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Чернігівобленерго" в Telegram.
"У Чернігівській області застосовано усі 3 черги спеціального графіка аварійних відключень одночасно. Знеструмлено 87% споживачів області", - йдеться у дописі.
В обленерго нагадали, що СГАВ вводиться виключно за командою "Укренерго".
"Ця команда має бути виконана протягом трьох хвилин із моменту її отримання без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Відміняється вона також лише за вказівкою НЕК", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, у ніч на сьогодні Росія завдала масованого удару по Києву та кількох інших українських містах, зокрема, по Рівному, Вінниці, Дніпру, Запоріжжю та Одесі, а також по ключових енергооб’єктах.
У Повітряних силах розповіли, що ворог застосував ракети "Циркон", "Іскандер", крилаті ракети та сотні безпілотників. Основний удар ворога був спрямований на Київську область.
Після нічного масованого удару країни-агресорки тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C.Крім того, у столиці залишаються проблеми з водопостачанням: частина районів - без води, а в частині - знижений тиск.
Раніше, 14 січня, український президент Володимир Зеленський заявив, що через масштабні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні було ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетичній сфері.
Про всі наслідки масованого нічного обстрілу України в ніч на 20 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.