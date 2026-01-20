Без света 87% области. Черниговщина перешла на спецграфик отключений

Ночной обстрел Украины

Напомним, в ночь на сегодня Россия нанесла массированный удар по Киеву и нескольким другим украинским городам, в частности, по Ровно, Виннице, Днепру, Запорожью и Одессе, а также по ключевым энергообъектам.

В Воздушных силах рассказали, что враг применил ракеты "Циркон", "Искандер", крылатые ракеты и сотни беспилотников. Основной удар врага был направлен на Киевскую область.

После ночного массированного удара страны-агрессора тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C. Кроме того, в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.

Ранее, 14 января, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за масштабных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине было принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере.

Обо всех последствиях массированного ночного обстрела Украины в ночь на 20 января - читайте в материале РБК-Украина.