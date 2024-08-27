Без енергопостачання по 12-15 годин на добу: як будуть вимикати світло у Чернігові сьогодні

Сьогодні у Чернігові будуть вимикати світло одночасно у чотирьох чергах. Без світла деякі абоненти можуть бути до 12-15 годин на добу.
Про це заявив старший диспетчер "Чернігівобленерго" Олександр Ленько, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Чернігів".
Зазначається, що одночасно вимикатимуть електроенергію у 4 чергах. Він пояснив, тривалість відключень однієї черги може доходити до 6 годин. Для деяких абонентів відключення світла можуть бути і до 12-15 годин на добу.
Олександр Ленько додав, що ситуація з електроенергією в Чернігові складна, але її контролюють фахівці.
АТ "Чернігівобленерго" повідомляло, що в Чернігові та області графік відключення електроенергії 27 серпня буде таким:
Вчора, 26 серпня, російські окупанти під час масованого удару по Україні пошкодили енергетичні об'єкти. Це спричинило повернення екстрених відключень світла по всій Україні. Сьогодні ситуація в енергосистемі залишається складною.
До прикладу, в Києві сьогодні без світла одночасно будуть 50-70% споживачів.
УЗ вже попередила про можливі затримки рейсів через вчорашній обстріл.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час вчорашньої розмови з виконувачем обов'язків спецпредставника США з питань економічного відновлення України обговорив процес подолання наслідків російських обстрілів для енергосистеми.
В Міненерго пояснили, як будуть працювати графіки відключень сьогодні.
В ніч на 27 серпня ворог не припиняв обстрілювати Україну. Детальніше про наслідки нічної атаки - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.