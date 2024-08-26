Завтра 50-70% споживачів у Києві одночасно буде без світла, - Yasno
У Києві завтра будуть застосовувати жорсткі обмеження електропостачання. Обмеження планують використовувати для більш ніж половини споживачів одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора компанії Yasno Сергія Коваленка у Facebook.
Він нагадав, що сьогодні, 26 серпня, росіяни провели наймасовіший обстріл з початку повномасштабної війни. Його вплив на енергосистему досі визначають.
Коваленко зазначив, що завтра у Києві та Дніпропетровській області графіки відключень світла діятимуть так:
- 00:00 - 06:00 три черги відключень
- 06:00 - 11:00 чотири черги
- 11:00 - 15:00 три черги
- 15:00 - 21:00 чотири черги
- 21:00 - 00:00 три черги.
"Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50-70% населення буде без світла одночасно", - пояснив Коваленко.
Він також припустив, що система може залишатися ще нестабільною і щось піде не так.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, російські окупанти під час масованого удару по Україні пошкодили енергетичні об'єкти.
Внаслідок такої атаки велика кількість споживачів залишилася без світла. Зокрема, електропостачання відключили для близько 700 тисяч мешканців Києва та більш ніж мільйона жителів Дніпра.
Більш детально про наслідки атаки для енергетики - у матеріалі РБК-Україна.
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