Шмигаль обговорив з заступником держсекретаря США допомогу у відновленні енергетики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 26 серпня, провів розмову з виконувачем обов'язків спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступником держсекретаря США Річардом Вермою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави уряду.

Шмигаль поінформував Верму про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок масованої повітряної атаки Росії.

Він наголосив, що ворог цілеспрямовано бив по енергетиці. Наразі енергетики роблять усе, щоб відновити електропостачання в домівки українців.

"Фінансова допомога від США для нас надзвичайно важлива. Частина з неї - це підтримка енергетики. Наразі готуємося до важкого опалювального сезону. Потребуємо від партнерів більше обладнання для побудови децентралізованої енергосистеми. Озвучив наші нагальні потреби", - розповів прем'єр.

Глава уряду також наголосив на важливості повної конфіскації заморожених активів РФ і спрямування ресурсів для підтримки України.

"Говорили й про довгострокові проєкти та страхування воєнних ризиків. Продовжуємо спільну роботу в цих напрямках. Подякував адміністрації президента США та американському уряду за внесок у посилення України. Впевнений, наша співпраця надалі лише розвиватиметься", - додав Шмигаль.