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Шмигаль обговорив з заступником держсекретаря США допомогу у відновленні енергетики

Понеділок 26 серпня 2024 23:07
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Шмигаль обговорив з заступником держсекретаря США допомогу у відновленні енергетики Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 26 серпня, провів розмову з виконувачем обов'язків спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступником держсекретаря США Річардом Вермою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави уряду.

Шмигаль поінформував Верму про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок масованої повітряної атаки Росії.

Він наголосив, що ворог цілеспрямовано бив по енергетиці. Наразі енергетики роблять усе, щоб відновити електропостачання в домівки українців.

"Фінансова допомога від США для нас надзвичайно важлива. Частина з неї - це підтримка енергетики. Наразі готуємося до важкого опалювального сезону. Потребуємо від партнерів більше обладнання для побудови децентралізованої енергосистеми. Озвучив наші нагальні потреби", - розповів прем'єр.

Глава уряду також наголосив на важливості повної конфіскації заморожених активів РФ і спрямування ресурсів для підтримки України.

"Говорили й про довгострокові проєкти та страхування воєнних ризиків. Продовжуємо спільну роботу в цих напрямках. Подякував адміністрації президента США та американському уряду за внесок у посилення України. Впевнений, наша співпраця надалі лише розвиватиметься", - додав Шмигаль.

Обстріл України 26 серпня та ситуація зі світлом

Нагадаємо, сьогодні вранці, 26 серпня, РФ здійснила масштабну повітряну атаку по Україні. Окупанти випустили 127 ракет різних типів та понад сотні дронів-камікадзе "Шахед".

Через ворожі обстріли "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

А завтра, 27 серпня, у низці регіонів діятимуть графіки відключення електроенергії.

Про те, де в Україні немає світла та як діють нові графіки відключень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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