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У Міненерго повідомили, скільки діятимуть графіки планових відключень світла

Україна, Вівторок 27 серпня 2024 09:59
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У Міненерго повідомили, скільки діятимуть графіки планових відключень світла Фото: Графіки відключень світла будуть діяти до стабілізації енергосистеми України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Планові графіки відключень світла в Україні запровадили, щоб стабілізувати систему після масованої атаки росіян 26 серпня.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Вчорашня атака - одна з наймасованіших атак саме на енергетику. 127 ракет, 109 дронів було випущено ворогом, багато з них дійсно завдали значних руйнувань енергетичній системі, значних пошкоджень", - сказала вона.

За її словами "Укренерго" вчора довелося запроваджувати графіки екстрених відключень, аварійних відключень, щоб вберегти цілісність системи.

"Сьогодні будуть діяти графіки планових відключень, поки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми", - сказала Гринчук.

Представник Міненерго повідомила, що зараз відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах і там, де це можливо, енергетики приступили до аварійно-відновлювальних робіт, щоб якомога швидше повернути нормальну роботу енергосистеми.

"Сподіваємось відмовитись або послабити графіки відключень", - додала вона.

Гринчук зазначила, "що енергетика знову під атаками ворога, ситуація складна, але контрольована".

"Ми намагаємося робити все, щоб якомога швидше привести до ладу обладнання, об'єкти і стабілізувати роботу енергетичної системи", - сказала представник Міненерго.

Відключення світла

Нагадаємо, вранці 26 серпня під час масованої атаки по Україні "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла. Потім в областях почали вводити планові відключення. Запроваджувалися одразу чотири черги з шести, що означає відсутність світла більшу частини доби.

У Києві 27 серпня будуть застосовувати жорсткі обмеження електропостачання - 50-70% населення буде без світла одночасно.

Більш детально про наслідки атаки 26 серпня для енергетики - у матеріалі РБК-Україна.

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Міненерго Відключеня світла
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