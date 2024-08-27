Без энергоснабжения по 12-15 часов в сутки: как будут выключать свет в Чернигове сегодня

Сегодня в Чернигове будут выключать свет одновременно в четырех очередях. Без света некоторые абоненты могут быть до 12-15 часов в сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на общегородском совещании старшего диспетчера "Черниговоблэнерго" Александра Ленько, которое передает "Общественное Чернигов".
Отмечается, что одновременно будут выключать электроэнергию в четырех очередях. Он пояснил, что продолжительность отключений одной очереди может доходить до 6 часов. Для некоторых абонентов отключения света могут быть и до 12-15 часов на сутки.
Александр Ленько добавил, что ситуация с электроэнергией в Чернигове сложная, но ее контролируют специалисты.
АО "Черниговоблэнерго" сообщало, что в Чернигове и области график отключения электроэнергии 27 августа будет таким:
Вчера, 26 августа, российские оккупанты во время массированного удара по Украине повредили энергетические объекты. Это привело к возвращению экстренных отключений света по всей Украине. Сегодня ситуация в энергосистеме остается сложной.
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