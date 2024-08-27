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УЗ попередила про запізнення частини рейсів через вчорашній обстріл: список

Вівторок 27 серпня 2024 08:41
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УЗ попередила про запізнення частини рейсів через вчорашній обстріл: список Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Майже всю ніч залізничні енергетики працювали над відновленням руху потягів після вчорашніх, 26 серпня, обстрілів енергетичної інфраструктури. Вплив на графік відчувається на низці рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Найбільші затримаки мають такі рейси:

  • 120 Дорогуськ - Дніпро +7:46;
  • 64 Львів - Харків +7:44;
  • 6 Ясіня - Запоріжжя +5:24;
  • 95 Київ - Рахів +5:23;
  • 18 Ужгород - Харків +5:06;
  • 7 Київ - Чернівці +5:03.

Через затримку низка зворотних рейсів вирушать з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:

  • 17 Харків - Ужгород;
  • 93 Харків - Хелм;
  • 120 Дорогуськ - Дніпро.

"Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням", - додає УЗ.

Масований обстріл 26 серпня

Вчора російські терористи вдались до наймасованішої повітряної атаки проти України. Загалом ворог запустив 236 засобів повітряного нападу серед яких:

  • 127 ракет;
  • 109 ударних БпЛА.

До відбиття атаки були залучені усі наявні засоби озброєння та техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи й так далі. Загалом протиповітряна оборона (ППО) знищила:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
  • 1 крилату ракету Х-22;
  • 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Також ще декілька БпЛА були локаційно втрачені на території України, а ще два - перетнули кордон з Білоруссю.

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