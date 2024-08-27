УЗ попередила про запізнення частини рейсів через вчорашній обстріл: список
Майже всю ніч залізничні енергетики працювали над відновленням руху потягів після вчорашніх, 26 серпня, обстрілів енергетичної інфраструктури. Вплив на графік відчувається на низці рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Найбільші затримаки мають такі рейси:
- 120 Дорогуськ - Дніпро +7:46;
- 64 Львів - Харків +7:44;
- 6 Ясіня - Запоріжжя +5:24;
- 95 Київ - Рахів +5:23;
- 18 Ужгород - Харків +5:06;
- 7 Київ - Чернівці +5:03.
Через затримку низка зворотних рейсів вирушать з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:
- 17 Харків - Ужгород;
- 93 Харків - Хелм;
- 120 Дорогуськ - Дніпро.
"Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням", - додає УЗ.
Масований обстріл 26 серпня
Вчора російські терористи вдались до наймасованішої повітряної атаки проти України. Загалом ворог запустив 236 засобів повітряного нападу серед яких:
- 127 ракет;
- 109 ударних БпЛА.
До відбиття атаки були залучені усі наявні засоби озброєння та техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи й так далі. Загалом протиповітряна оборона (ППО) знищила:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 1 крилату ракету Х-22;
- 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Також ще декілька БпЛА були локаційно втрачені на території України, а ще два - перетнули кордон з Білоруссю.
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