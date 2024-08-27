УЗ попередила про запізнення частини рейсів через вчорашній обстріл: список

Майже всю ніч залізничні енергетики працювали над відновленням руху потягів після вчорашніх, 26 серпня, обстрілів енергетичної інфраструктури. Вплив на графік відчувається на низці рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Найбільші затримаки мають такі рейси:

120 Дорогуськ - Дніпро +7:46;

64 Львів - Харків +7:44;

6 Ясіня - Запоріжжя +5:24;

95 Київ - Рахів +5:23;

18 Ужгород - Харків +5:06;

7 Київ - Чернівці +5:03.

Через затримку низка зворотних рейсів вирушать з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:

17 Харків - Ужгород;

93 Харків - Хелм;

120 Дорогуськ - Дніпро.

"Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням", - додає УЗ.

Масований обстріл 26 серпня

Вчора російські терористи вдались до наймасованішої повітряної атаки проти України. Загалом ворог запустив 236 засобів повітряного нападу серед яких:

127 ракет;

109 ударних БпЛА.

До відбиття атаки були залучені усі наявні засоби озброєння та техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи й так далі. Загалом протиповітряна оборона (ППО) знищила:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Також ще декілька БпЛА були локаційно втрачені на території України, а ще два - перетнули кордон з Білоруссю.