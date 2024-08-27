Без енергопостачання по 12-15 годин на добу: як будуть вимикати світло у Чернігові сьогодні

Сьогодні у Чернігові будуть вимикати світло одночасно у чотирьох чергах. Без світла деякі абоненти можуть бути до 12-15 годин на добу.

Про це заявив старший диспетчер "Чернігівобленерго" Олександр Ленько, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Чернігів" .

Зазначається, що одночасно вимикатимуть електроенергію у 4 чергах. Він пояснив, тривалість відключень однієї черги може доходити до 6 годин. Для деяких абонентів відключення світла можуть бути і до 12-15 годин на добу.

Олександр Ленько додав, що ситуація з електроенергією в Чернігові складна, але її контролюють фахівці.

АТ "Чернігівобленерго" повідомляло, що в Чернігові та області графік відключення електроенергії 27 серпня буде таким:

00:00-03:00 - 3, 5, 6 черга;

03:00-06:00 - 1, 2, 4 черга;

06:00-09:00 - 1, 3, 5, 6 черга;

09:00-11:00 - 2, 3, 4, 5 черга;

11:00-12:00 - 2, 3, 4 черга;

12:00-15:00 - 1, 2, 6 черга;

15:00-18:00 - 1, 3, 4, 5 черга;

18:00-21:00 - 2, 4, 5, 6 черга;

21:00-24:00 - 1, 3, 6 черга.

Ситуація в енергосистемі України 27 серпня

Вчора, 26 серпня, російські окупанти під час масованого удару по Україні пошкодили енергетичні об'єкти. Це спричинило повернення екстрених відключень світла по всій Україні. Сьогодні ситуація в енергосистемі залишається складною.

До прикладу, в Києві сьогодні без світла одночасно будуть 50-70% споживачів.

УЗ вже попередила про можливі затримки рейсів через вчорашній обстріл.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час вчорашньої розмови з виконувачем обов'язків спецпредставника США з питань економічного відновлення України обговорив процес подолання наслідків російських обстрілів для енергосистеми.

В Міненерго пояснили, як будуть працювати графіки відключень сьогодні.