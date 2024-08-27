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Без энергоснабжения по 12-15 часов в сутки: как будут выключать свет в Чернигове сегодня

Вторник 27 августа 2024 10:15
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Без энергоснабжения по 12-15 часов в сутки: как будут выключать свет в Чернигове сегодня Фото: отключение света (Getty images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня в Чернигове будут выключать свет одновременно в четырех очередях. Без света некоторые абоненты могут быть до 12-15 часов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на общегородском совещании старшего диспетчера "Черниговоблэнерго" Александра Ленько, которое передает "Общественное Чернигов".

Отмечается, что одновременно будут выключать электроэнергию в четырех очередях. Он пояснил, что продолжительность отключений одной очереди может доходить до 6 часов. Для некоторых абонентов отключения света могут быть и до 12-15 часов на сутки.

Александр Ленько добавил, что ситуация с электроэнергией в Чернигове сложная, но ее контролируют специалисты.

АО "Черниговоблэнерго" сообщало, что в Чернигове и области график отключения электроэнергии 27 августа будет таким:

  • 00:00-03:00 – 3, 5, 6 очередь;
  • 03:00-06:00 – 1, 2, 4 очередь;
  • 06:00-09:00 – 1, 3, 5, 6 очередь;
  • 09:00-11:00 – 2, 3, 4, 5 очередь;
  • 11:00-12:00 – 2, 3, 4 очередь;
  • 12:00-15:00 – 1, 2, 6 очередь;
  • 15:00-18:00 – 1, 3, 4, 5 очередь;
  • 18:00-21:00 – 2, 4, 5, 6 очередь;
  • 21:00-24:00 – 1, 3, 6 очередь.

Ситуация в энергосистеме Украины 27 августа

Вчера, 26 августа, российские оккупанты во время массированного удара по Украине повредили энергетические объекты. Это привело к возвращению экстренных отключений света по всей Украине. Сегодня ситуация в энергосистеме остается сложной.

К примеру, в Киеве сегодня без света одновременно будут 50-70% потребителей.

УЗ уже предупредила о возможных задержках рейсов из-за вчерашних обстрелов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время вчерашнего разговора с исполняющим обязанности спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины обсудил процесс преодоления последствий российских обстрелов для энергосистемы.

В Минэнерго объяснили, как будут работать графики отключений сегодня.

В ночь на 27 августа враг не переставал обстреливать Украину. Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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