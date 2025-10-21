Без світла 11 тисяч абонентів: в Одесі ліквідовують наслідки аварії через обстріли РФ

Станом на 19:00 електрику вже отримали майже 9 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури там, де це технічно можливо.

Водночас без світла залишаються близько 11 тисяч абонентів.

Енергетики працюють цілодобово, продовжуючи поетапне відновлення електропостачання. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам, проте роботи ускладнюються наслідками аварії та попередніх обстрілів.

Обстріли Одеси та області

Південь України останніми місяцями зазнає значних обстрілів російською армією. Днями російська армія комбінованим ракетно-дроновим ударом атакувала портову інфраструктуру Одеської області.

"Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", - сказано у повідомленні.

Також у ніч на 13 жовтня російські війська знову атакували дронами цивільну інфраструктуру Одещини. Як повідомили в ОВА, унаслідок влучань виникла масштабна пожежа на площі понад 5 тисяч квадратних метрів. Вогонь охопив кілька складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг і пакувальні матеріали. Також згорів один автомобіль.