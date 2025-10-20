Ворог ракетами та дронами вдарив по портовій інфраструктурі Одещини: виникли пожежі

У ніч на понеділок, 20 жовтня, російська армія комбінованим ракетно-дроновим ударом атакувала портову інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА.

За даними ОВА, більшість повітряних цілей знищено силами ППО, проте є влучання із пошкодженнями цивільної портової інфраструктури, виникло кілька пожеж.

"Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що за словами віцепрем’єра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, Росія намагається зупинити логістику України. Саме тому минулої ночі російські війська знову атакували критичну логістичну інфраструктуру України. Під ударом опинилися портові об’єкти та залізниця, зокрема тягова підстанція на Чернігівщині.

Обстріл 20 жовтня

Минулої ночі російські окупанти знову завдали ударів по залізничній інфраструктурі України. Через атаку в Сумській області частина потягів рухається з істотними затримками.

Внаслідок обстрілу у Ніжинському районі Чернігівщини без світла залишилися майже три тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"Робимо все можливе, щоб заживити абонентів у найкоротші терміни, хоча завдання надскладне. Знову нагадуємо про інформаційну тишу та правила безпеки. Бережіть себе", - повідомили в "Чернігівобленерго".