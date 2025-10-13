ua en ru
На Одещині після атаки РФ спалахнули склади з текстилем, є поранений (фото)

Одеська область, Понеділок 13 жовтня 2025 08:29
На Одещині після атаки РФ спалахнули склади з текстилем, є поранений (фото) Фото: наслідки атаки дронів на Одеську область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 13 жовтня російські війська знову атакували дронами цивільну інфраструктуру Одещини. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Одеську ОВА.

Попри активну роботу сил ППО, кілька безпілотників досягли цілей, спричинивши серйозні руйнування.

Як повідомили в ОВА, унаслідок влучань виникла масштабна пожежа на площі понад 5 тисяч квадратних метрів. Вогонь охопив кілька складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг і пакувальні матеріали. Також згорів один автомобіль.

Фото: наслідки атаки дронів на Одеську область (t.me/dsns_telegram)

"Ліквідацію наслідків ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на об’єкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з найближчих джерел", - зазначили в ДСНС.

До ліквідації наслідків було залучено 16 одиниць техніки та 56 рятувальників ДСНС, а також пожежні підрозділи Національної гвардії і добровольці.

Рятувальники продовжують роботи на місці події, усуваючи наслідки чергової ворожої атаки.

Обстріли 13 жовтня

Ввечері, 12 жовтня, російська армія запустила декілька груп ударних дронів. Ворожі безпілотники було помічено у різних регіонах країни. Вже близько другої ночі 13 жовтня, на Одещині лунали вибухи.

Також під дроновою атакою цієї ночі опинився Харків.

