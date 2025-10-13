На Одещині після атаки РФ спалахнули склади з текстилем, є поранений (фото)
У ніч на 13 жовтня російські війська знову атакували дронами цивільну інфраструктуру Одещини. Відомо про одного постраждалого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Одеську ОВА.
Попри активну роботу сил ППО, кілька безпілотників досягли цілей, спричинивши серйозні руйнування.
Як повідомили в ОВА, унаслідок влучань виникла масштабна пожежа на площі понад 5 тисяч квадратних метрів. Вогонь охопив кілька складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг і пакувальні матеріали. Також згорів один автомобіль.
"Ліквідацію наслідків ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на об’єкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з найближчих джерел", - зазначили в ДСНС.
До ліквідації наслідків було залучено 16 одиниць техніки та 56 рятувальників ДСНС, а також пожежні підрозділи Національної гвардії і добровольці.
Рятувальники продовжують роботи на місці події, усуваючи наслідки чергової ворожої атаки.
Обстріли 13 жовтня
Ввечері, 12 жовтня, російська армія запустила декілька груп ударних дронів. Ворожі безпілотники було помічено у різних регіонах країни. Вже близько другої ночі 13 жовтня, на Одещині лунали вибухи.