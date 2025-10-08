"Шахеди" атакували Одещину вночі: пошкоджена адмінбудівля

Одеську область в ніч на 8 жовтня атакували ударні безпілотники ворога. Внаслідок цього виникли пошкодження адмінбудівлі та господарського приміщення, також відомо про загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Постраждалих в результаті нічного обстрілу Одещини немає.

Також, за його словами, через обстріл дронами виникло займання, яке було оперативно ліквідовано.

"Уночі зафіксовані атаки ударними безпілотниками по Одеському району. Пошкоджено скління адмінбудівлі об’єкту цивільної інфраструктури та господарське приміщення", - написав голова ОВА.

Від обстрілів росіян постраждав цього разу Одеський район.

Попередні атаки Одещини

Нагадаємо, 6 жовтня російські війська також атакували Одеську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Повідомлялось про влучання у промисловий об’єкт та пожежу.

РБК-Україна повідомляло також, як 2 жовтня окупанти завдали масованого удару по депо "Укрзалізниці" в Одесі, тоді машиніста потяга було поранено.

Також відомо, що внаслідок атаки ворога в Одеській області було знищено цех і склад одного з виноробних підприємств.

Під час удару на заводі перебували близько 50 працівників, усіх встигли евакуювати. Постраждалих серед персоналу тоді не було.