Без света 11 тысяч абонентов: в Одессе ликвидируют последствия аварии из-за обстрелов РФ

По состоянию на 19:00 электричество уже получили почти 9 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры там, где это технически возможно.

В то же время без света остаются около 11 тысяч абонентов.

Энергетики работают круглосуточно, продолжая поэтапное восстановление электроснабжения. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям, однако работы осложняются последствиями аварии и предыдущих обстрелов.

Обстрелы Одессы и области

Юг Украины в последние месяцы подвергается значительным обстрелам российской армией. На днях российская армия комбинированным ракетно-дроновым ударом атаковала портовую инфраструктуру Одесской области.

"Информация о погибших и пострадавших не поступала. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки", - сказано в сообщении.

Также в ночь на 13 октября российские войска снова атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Одесской области. Как сообщили в ОВА, в результате попаданий возник масштабный пожар на площади более 5 тысяч квадратных метров. Огонь охватил несколько складских помещений, где хранились ткани, одежда и упаковочные материалы. Также сгорел один автомобиль.