Загроза атак РФ по інфраструктурі АЕС: Україна проінформувала партнерів про плани Кремля

За даними української розвідки, Росія готує удари по підстанціях, які забезпечують енергопостачання АЕС. Україна закликає світ зробити рішучі кроки, щоб зупинити ці небезпечні плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра зовнішній справ України Андрія Сибіги.

Міністр закликав МАГАТЕ та провідні держави світу, які цінують ядерну безпеку, висловити чіткі попередження Москві , щоб змусити її відмовитися від таких безрозсудних планів.

Україна вже ділиться розвідувальною інформацією з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки цих атак.

"Москва не знає меж у своїй меті позбавити українців електроенергії під час морозної зими", - підкреслив міністр.

Він підкреслив, що такі дії Москви є частиною її геноцидних намірів.

"За даними нашої розвідки, Росія планує небезпечні удари по підстанціях, що живлять українські атомні електростанції", - заявив Андрій Сибіга у соцмережі X.

Ситуація з енергетикою

Нагадаємо, що з осені 2025 року РФ відновила атаки на енергетичну інфраструктуру України, через що багато міст стикаються з блекаутами. Зокрема, 9 і 13 січня комбіновані удари РФ вразили Київ, в результаті чого досі тривають аварійні відключення електроенергії без чітких графіків.

На тлі цих подій, 16 січня Кабмін затвердив нові правила - у містах та громадах, де оголошено надзвичайну ситуацію в енергетиці, комендантську годину можна послабити.

Вже в ніч на 17 січня у Києві кілька сервісів таксі відновили цілодобову роботу, а мешканці міста можуть пересуватися під час комендантської години без спеціальних перепусток. Міністр енергетики Денис Шмигаль уточнив, що вільне пересування дозволене лише для того, щоб дістатися до "Пунктів незламності".

Також Головне управління розвідки Ураїни повідомляє, що Росія розглядає можливість ударів по українських АЕС, прагнучи змусити Київ підписати капітуляційні умови для завершення війни. У планах Кремля - повністю залишити Україну без світла та тепла.