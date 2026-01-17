Угроза атак РФ по инфраструктуре АЭС: Украина проинформировала партнеров о планах Кремля

По данным украинской разведки, Россия готовит удары по подстанциям, которые обеспечивают энергоснабжение АЭС. Украина призывает мир сделать решительные шаги, чтобы остановить эти опасные планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внешний дел Украины Андрея Сибиги.

Министр призвал МАГАТЭ и ведущие государства мира, которые ценят ядерную безопасность, выразить четкие предупреждения Москве , чтобы заставить ее отказаться от таких безрассудных планов.

Украина уже делится разведывательной информацией с партнерами, предупреждая о потенциально катастрофических последствиях этих атак.

"Москва не знает границ в своей цели лишить украинцев электроэнергии во время морозной зимы", - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что такие действия Москвы являются частью ее геноцидных намерений.

Ситуация с энергетикой

Напомним, что с осени 2025 года РФ возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего многие города сталкиваются с блэкаутами. В частности, 9 и 13 января комбинированные удары РФ поразили Киев, в результате чего до сих пор продолжаются аварийные отключения электроэнергии без четких графиков.

На фоне этих событий, 16 января Кабмин утвердил новые правила - в городах и общинах, где объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике, комендантский час можно ослабить.

Уже в ночь на 17 января в Киеве несколько сервисов такси возобновили круглосуточную работу, а жители города могут передвигаться во время комендантского часа без специальных пропусков. Министр энергетики Денис Шмыгаль уточнил, что свободное передвижение разрешено только для того, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости".

Также Главное управление разведки Украины сообщает, что Россия рассматривает возможность ударов по украинским АЭС, стремясь заставить Киев подписать капитуляционные условия для завершения войны. В планах Кремля - полностью оставить Украину без света и тепла.