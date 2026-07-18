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Свириденко ще у команді? FT дізналося, куди Зеленський хоче її призначити

16:23 18.07.2026 Сб
2 хв
Що сказали джерела близькі до президента про його плани щодо Свириденка?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський та Юлія Свириденко (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський продовжує переконувати Юлію Свириденко обійняти посаду посла України в США, незважаючи на її відмову цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами джерел близьких до президента, Зеленський, як і раніше, шукає людину на посаду нового посла в США.

Його головним кандидатом залишається колишній прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, яку було звільнено в ході перестановок у Кабміні цього тижня, і яка відхилила пропозицію стати послом.

"Він (Зеленський - ред.) все ще намагається переконати її обійняти цю посаду, яка припадає на вирішальний момент війни та у відносинах з адміністрацією Трампа", - сказали джерела, близькі до глави держави.

Відставка Свириденко

Нагадаємо, цього тижня 14 липня Юлія Свириденко подала заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України після того, як у неділю поговорила із президентом Володимиром Зеленським. Причиною такого рішення вона назвала необхідність оновлення уряду.

У той же день Верховна Рада підтримала відставку і вона втратила свою посаду (зазначимо, що відхід прем'єра автоматично означає зміну всього уряду). Вже 16 липня український парламент призначив Сергія Корецького новим головою Кабінету міністрів, а після - пакетом було призначено глави більшості міністерств.

Наступного дня після відставки, 15 липня, Свириденко провела фінальне засідання свого Кабміну і сказала, що було прийнято механізм використання 40 млрд гривень на підготовку до зими в рамках Планів стійкості.

Зазначимо, у ЗМІ цього тижня була інформація, що посол України у США Ольга Стефанішина незабаром покине свою посаду. Рішення про звільнення вона ухвалила за своєю ініціативою.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиЮлія Свириденко