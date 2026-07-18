Свириденко ще у команді? FT дізналося, куди Зеленський хоче її призначити

За словами джерел близьких до президента, Зеленський, як і раніше, шукає людину на посаду нового посла в США.

Його головним кандидатом залишається колишній прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, яку було звільнено в ході перестановок у Кабміні цього тижня, і яка відхилила пропозицію стати послом.

"Він (Зеленський - ред.) все ще намагається переконати її обійняти цю посаду, яка припадає на вирішальний момент війни та у відносинах з адміністрацією Трампа", - сказали джерела, близькі до глави держави.