Свириденко ще у команді? FT дізналося, куди Зеленський хоче її призначити

Президент Володимир Зеленський продовжує переконувати Юлію Свириденко обійняти посаду посла України в США, незважаючи на її відмову цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За словами джерел близьких до президента, Зеленський, як і раніше, шукає людину на посаду нового посла в США.
Його головним кандидатом залишається колишній прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, яку було звільнено в ході перестановок у Кабміні цього тижня, і яка відхилила пропозицію стати послом.
"Він (Зеленський - ред.) все ще намагається переконати її обійняти цю посаду, яка припадає на вирішальний момент війни та у відносинах з адміністрацією Трампа", - сказали джерела, близькі до глави держави.
Нагадаємо, цього тижня 14 липня Юлія Свириденко подала заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України після того, як у неділю поговорила із президентом Володимиром Зеленським. Причиною такого рішення вона назвала необхідність оновлення уряду.
У той же день Верховна Рада підтримала відставку і вона втратила свою посаду (зазначимо, що відхід прем'єра автоматично означає зміну всього уряду). Вже 16 липня український парламент призначив Сергія Корецького новим головою Кабінету міністрів, а після - пакетом було призначено глави більшості міністерств.
Наступного дня після відставки, 15 липня, Свириденко провела фінальне засідання свого Кабміну і сказала, що було прийнято механізм використання 40 млрд гривень на підготовку до зими в рамках Планів стійкості.
Зазначимо, у ЗМІ цього тижня була інформація, що посол України у США Ольга Стефанішина незабаром покине свою посаду. Рішення про звільнення вона ухвалила за своєю ініціативою.