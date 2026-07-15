Підготовка до зими: куди підуть останні 40 млрд грн від уряду Свириденко

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На фінальному засіданні чинного складу Кабміну ухвалили механізм використання 40 млрд грн на підготовку до зими у межах Планів стійкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експремʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

Скільки вже витратили Загалом на реалізацію Планів стійкості вже спрямовано 67,8 млрд грн з державного бюджету та ще 9,6 млрд грн - з місцевих бюджетів. Уряд розробляв ці плани спільно з регіонами з березня на виконання рішення РНБО. Головна мета - підготувати критичну інфраструктуру до наступного опалювального сезону та забезпечити людей теплом, водою і світлом навіть в умовах постійних атак. На що підуть кошти Кошти спрямують на: захист об'єктів критичної інфраструктури;

розвиток розподіленої генерації та резервних джерел живлення;

безперебійне водопостачання та водовідведення;

підвищення стійкості систем теплопостачання;

модернізацію мереж і комунальної інфраструктури.