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Свириденко еще в команде? FT узнало, куда Зеленский хочет ее назначить

16:23 18.07.2026 Сб
2 мин
Что сказали источники близкие к президенту о его планах по Свириденко?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский и Юлия Свириденко (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский продолжает убеждать Юлию Свириденко занять должность посла Украины в США, несмотря на ее отказ на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам источников близких к президенту, Зеленский по-прежнему ищет человека на должность нового посла в США.

Его главным кандидатом остается бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая была уволена в ходе перестановок в Кабмине на этой неделе, и которая отклонила предложение стать послом.

"Он (Зеленский - ред.) все еще пытается убедить ее занять эту должность, которая приходится на решающий момент войны и в отношениях с администрацией Трампа", - сказали источники, близкие к главе государства.

Отставка Свириденко

Напомним, на этой неделе 14 июля Юлия Свириденко подала заявление об отставке с поста премьер-министра Украины после того, как в воскресенье поговорила с президентом Владимиром Зеленским. Причиной такого решения она назвала необходимость обновления правительства.

В тот же день Верховная Рада поддержала отставку и она потеряла свою должность (отметим, что уход премьера автоматически означает смену всего правительства). Уже 16 июля украинский парламент назначил Сергея Корецкого новым главой Кабинета министров, а после - пакетом были назначены главы большинства министерств.

На следующий день после отставки, 15 июля, Свириденко провела финальное заседание своего Кабмина, и сказала, что был принят механизм использования 40 млрд гривен на подготовку к зиме в рамках Планах устойчивости.

Отметим, в СМИ на этой неделе была информация, что посол Украины в США Ольга Стефанишина вскоре покинет свою должность. Решение об уходе она приняла по своей инициативе.

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