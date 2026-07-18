Свириденко еще в команде? FT узнало, куда Зеленский хочет ее назначить

По словам источников близких к президенту, Зеленский по-прежнему ищет человека на должность нового посла в США.

Его главным кандидатом остается бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая была уволена в ходе перестановок в Кабмине на этой неделе, и которая отклонила предложение стать послом.

"Он (Зеленский - ред.) все еще пытается убедить ее занять эту должность, которая приходится на решающий момент войны и в отношениях с администрацией Трампа", - сказали источники, близкие к главе государства.