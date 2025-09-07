Свириденко показала, як виглядає зсередини будівля Кабміну після атаки росіян

Армія РФ в ніч на 7 вересня вперше атакувала будівлю Кабміну України. З'явилися кадри зсередини будівлі після удару росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко в Telegram.
"На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. Російський терор не зупинить роботу уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути", - зазначила вона.
За цю ніч в Україні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 - зазнали поранень.
Фото: Свириденко показала пошкоджену будівлю Кабміну (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Свириденко наголосила, що Росія не хоче миру. Прем'єр закликала партнерів та усі держави світу "перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України - не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні".
"Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально - можливості у ваших руках", - наголосила вона.
Цієї ночі РФ завдала масованого удару по українських містах. Окупанти випустили рекордні 810 дронів та 13 ракет.
Загарбники атакували Київ, Кременчук, Одеса, Запоріжжя, Дніпро та Кривий Ріг.
У Києві пошкоджені житлові будинки та будівля Кабінету міністрів. Там виникла пожежа на площі тисячу метрів квадратних.
Внаслідок атаки у Святошинському районі Києва пошкоджена дев'ятиповерхівка - загинули жінка та маленька дитина, понад 20 отримали поранення.
У Кременчуці ворог атакував Крюківський міст через Дніпро. В Одесі пошкоджені житлові будівлі.
Загалом в Україні через атаку росіян четверо осіб загинули, 44 - постраждали.
Більше про наслідки російської атаки - у нашому матеріалі.