Свириденко показала, как выглядит изнутри здание Кабмина после атаки россиян

"К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Спасибо спасателям. Российский террор не остановит работу правительства. Разрушения восстановим. Но жизни украинцев не вернуть", - отметила она.

За эту ночь в Украине из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 - получили ранения.



Фото: Свириденко показала поврежденное здание Кабмина (facebook.com/yulia.svyrydenko)



Свириденко подчеркнула, что Россия не хочет мира. Премьер призвала партнеров и все государства мира "превратить разочарование действиями России в эффективную помощь для Украины - не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране".

"Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально - возможности в ваших руках", - подчеркнула она.