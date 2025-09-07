RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Свириденко показала, как выглядит изнутри здание Кабмина после атаки россиян

Фото: Свириденко в поврежденном здании Кабмина (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Автор: Наталья Юрченко

Армия РФ в ночь на 7 сентября впервые атаковала здание Кабмина Украины. Появились кадры изнутри здания после удара россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.

"К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Спасибо спасателям. Российский террор не остановит работу правительства. Разрушения восстановим. Но жизни украинцев не вернуть", - отметила она.

За эту ночь в Украине из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 - получили ранения.

Фото: Свириденко показала поврежденное здание Кабмина (facebook.com/yulia.svyrydenko)

Свириденко подчеркнула, что Россия не хочет мира. Премьер призвала партнеров и все государства мира "превратить разочарование действиями России в эффективную помощь для Украины - не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране".

"Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально - возможности в ваших руках", - подчеркнула она.

 

 

 

Удар РФ по Украине

Этой ночью РФ нанесла массированный удар по украинским городам. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет.

Захватчики атаковали Киев, Кременчуг, Одесса, Запорожье, Днепр и Кривой Рог.

В Киеве повреждены жилые дома и здание Кабинета министров. Там возник пожар на площади тысячу квадратных метров.

В результате атаки в Святошинском районе Киева повреждена девятиэтажка - погибли женщина и маленький ребенок, более 20 получили ранения.

В Кременчуге враг атаковал Крюковский мост через Днепр. В Одессе повреждены жилые здания.

Всего в Украине из-за атаки россиян четыре человека погибли, 44 - пострадали.

Больше о последствиях российской атаки - в нашем материале.

Юлия СвириденкоВойна в Украине