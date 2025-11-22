ua en ru
Зеленський анонсував терміновий аудит державних оборонних компаній

Субота 22 листопада 2025 13:46
Зеленський анонсував терміновий аудит державних оборонних компаній Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський анонсував терміновий аудит державних оборонних компаній, всі дані про порушення будуть направлені правоохоронним органам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Обговорили з Прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підготовку до засідання уряду України. Заплановані вагомі рішення. Вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній – усіх відповідних фінансових операцій", - зазначив Зеленський.

За його словами, також підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким.

"Доручив прем’єр-міністру України щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство. Всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам", - додав президент України.

Глава держави додав, що доручив прем’єр-міністру ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ.

"Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України", - підсумував Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, раніше НАБУ викрило в "Енергоатомі" корупційну схему. Контрагентів компанії змушували платити відкати, щоб зберегти статус постачальника і не тільки. У результаті уряд вирішив розпустити наглядову раду "Енергоатому".

При цьому Свириденко анонсувала перевірку найбільших державних компаній. Також віцепрезидента "Енергоатому" Якоба Хартмута відсторонили від посади.

Пізніше повідомлялось, що в аудит НАЕК "Енергоатом" уже розпочався. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, зокрема трьох АЕС, за 2023-2025 роки.

