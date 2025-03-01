Сварка Зеленського з Трампом та нові правила бронювання від мобілізації: новини за 28 лютого

Зеленський посперечався з Трампом і Венсом

Вчора, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки.

Глава держави провів зустріч з американськими сенаторами та президентом США Дональдом Трампом.

Однак під час спілкування з журналістами між Зеленським і Трампом виникла сварка, яка стосувалася війни в Україні.

Зеленський нагадав про те, що війна в Україні не закінчилася, ні за Барака Обами, ні за Дональда Трампа, ні за Джо Байдена. Це викликало різку реакцію у віцепрезидента США Джей ді Венса, а потім і у Трампа.

Після суперечки український президент достроково залишив Білий дім. Підписання угоди щодо рідкісноземельних металів між Україною та США скасували.

Тим часом американський лідер заявив, що Зеленський не готовий до миру.

Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.

Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних та визначення критично важливих підприємств.

Нововведення стосуються врахування мобілізованих працівників після 18 травня 2024 року, скасування 72-годинної перевірки для державних органів під час бронювання, скорочення строку анулювання відстрочки до 5 днів, а також уточнення критеріїв визначення підприємств критично важливими.

Основні нововведення у порядку бронювання військовозобов’язаних:

врахування мобілізованих працівників - до загальної кількості осіб, що підлягають бронюванню, включатимуть працівників, призваних на службу після 18.05.2024;

скасування 72-годинної перевірки - державні органи більше не зобов’язані проводити перевірку даних про працівників під час бронювання;

скорочення строку анулювання відстрочки - термін скасування відстрочки для працівників підприємств, установ та організацій зменшено до 5 днів;

оновлення критерію середньої зарплати - для визначення підприємств критично важливими застосовуватиметься місячний період розрахунку середньої заробітної плати;

електронна взаємодія реєстрів - Пенсійному фонду та Мінцифри доручено забезпечити інтеграцію реєстрів для автоматичної перевірки відповідності зарплатних критеріїв військовозобов’язаних.

Україна та МВФ досягли домовленості щодо сьомого перегляду програми EFF

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Загальний обсяг програми складає близько 15,5 млрд доларів. Черговий транш Україна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ.

В Україні змінили правила відстрочки від мобілізації

Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку документів, які військовозобов’язані мають подавати для отримання відстрочки від мобілізації за підставами, передбаченими законом.

Тепер право на відстрочку мають також люди, яких у законному порядку визнали такими, що були позбавлені особистої свободи через збройну агресію проти України.

Щоб підтвердити це право, такій особі потрібно надати виписку з Єдиного реєстру осіб, яких було незаконно ув’язнено внаслідок війни.

США припинили підтримку програми відновлення енергетики України

Державний департамент США припинив дію ініціативи USAID з відновлення енергосистеми України. У програму було вкладено сотні мільйонів доларів.

За даними NBC News, підтримку програми з відновлення енергосистеми України було припинено цього тижня.

"Це суттєво підірве можливості адміністрації вести переговори про припинення вогню і стане сигналом для Росії, що нам начхати на Україну і наші минулі інвестиції", - зазначив один зі співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Він зазначив, що Росія веде проти України "економічну війну", але USAID відігравало центральну роль у тому, щоб допомогти українській економіці бути стійкою.

ООН зупинила деякі програми підтримки в Україні

Сполучені Штати Америки скоротили допомогу, що надавалась ООН. Це призвело до призупинення гуманітарної допомоги в деяких регіонах України.

"В Україні в ключових регіонах призупинено реалізацію програм із використанням готівкових коштів, які є ключовим елементом гуманітарної допомоги, розрахованої на 1 мільйон осіб", - повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Українська авіація вдарила по позиціях ФСБ у Брянській області

Українська авіація 27 лютого атакувала позиції російської Федеральної служби безпеки в Брянській області. Знищено важливу інфраструктуру ворога.

Військові зазначили, що внаслідок точкового удару знищено важливу військову інфраструктуру ворога. Зокрема, йдеться про:

засоби зв'язку;

підсилювачі сигналу;

обладнання для супутникового зв'язку;

інші технічні засоби, які використовувалися для координації бойових дій.

Такий удар суттєво знизив можливості окупантів щодо управління силами та засобами в регіоні.

Сили оборони України знищили склад термобаричних боєприпасів окупантів у районі Селидового

Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників. Це сталось у ніч на 28 лютого на тимчасово окупованій території Донецької області.

За даними Генштабу, російський склад розташовувався у районі Селидового.

"Окрім того, завдано ураження по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край РФ), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", - сказано у повідомленні.